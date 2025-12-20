2028白宮之爭開跑 「挺川」柯克遺孀表態支持范斯角逐總統

美國最具影響力的保守派組織之一的「美國轉折點」（Turning Point USA）創辦人柯克（Charlie Kirk）9月遇刺身亡。他的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）正式表態，稱「美國轉折點」支持現任副總統范斯角逐2028年的總統大位。

艾瑞卡 在鳳凰城舉行的「美國節」上發表講話。（圖／美聯社）

《BBC》與《法新社》報導，艾瑞卡於該組織的年度「美國節」（America Fest）大會開幕式上向數千名與會者做出上述宣布。這是柯克在猶他谷大學（UVU）大學演說時遭槍殺身亡以來，該組織首次舉辦的大型集會。

廣告 廣告

艾瑞卡在致詞時表示，「我們將以最具壓倒性的方式，讓我丈夫的朋友范斯當選第48任總統」。范斯也預計於21日在大會發表演說。這項宣示在共和黨籍現任總統川普就職滿一年前發出，顯示2028年總統大選的角力提前開跑。儘管范斯尚未承諾將投入2028年的總統大選，不過外界預期他會角逐白宮大位。

美國副總統范斯。（資料照／美聯社）

「美國轉折點」被視為在協助川普擴大其支持聯盟、贏得2024年總統大選中扮演關鍵角色。報導稱，艾瑞卡這項背書也出現在「讓美國再次偉大」（MAGA）運動內部分裂日益明顯之際，一些關鍵人物開始對川普感到挫折與幻滅。

上個月，強硬派的聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）對川普2.0施政方向發動猛烈抨擊，批評川普「背叛選民」。

延伸閱讀

張文隨機砍人奪3命！民眾獻花悼念死難者：英雄辛苦了

北市驚爆隨機殺人！柯文哲盼「緊繃的社會」快降溫

張文鬧區揮刀釀死傷！派翠克發聲挺死刑：犯錯就該受懲罰