2028美國總統大選民調 共和、民主黨領先者曝光

根據CNN委託的一項最新民調顯示，關於2028年美國總統大選，共和黨的領先者是現任副總統范斯，民主黨領先者則是現任加州州長紐松。

美國總統川普第二任期將滿一年，美國有線電視新聞網（CNN）21日公布一項最新民調顯示，雖然距離下屆大選還有三年，但是有三分之一的受訪者，心中已經屬意人選。現任副總統范斯，與加州州長紐松的支持度，分別在兩黨暫居領先。（葉柏毅報導）

媒體報導，2028年底的美國總統大選，是近年來首次沒有現任總統參選，政治交棒與世代交替的意味濃厚。

根據CNN委託進行的一項民調顯示，約有過半受訪者，對於下任總統選舉，心中已有看法；而三分之一的受訪者當中，已有可能人選。

在共和黨方面，在親共和黨的選民中，22%支持現任副總統范斯、4%支持國務卿魯比歐，3%是現任總統川普，另外還有2%，支持佛羅里達州州長德桑提斯。

至於親民主黨選民方面，11%支持加州州長紐松、5%支持前任副總統賀錦麗、4%支持紐約州聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲。

此外，儘管美國憲法第22修正案，限制任何人只能當兩任美國總統，但仍然有受訪者提出川普與歐巴馬，是他們心目中的屬意人選。