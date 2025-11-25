2028若歸零 謝志偉警告：將會有規模更大的228





針對中共近年對台灣文攻武嚇升級，日前美國國會更曬出報告，直指「共軍可能犯台的3個時間點」，分別為2027年、2035年與2049年。國民黨主席鄭麗文於20日接受訪問時指出，台灣目前局勢相當嚴峻，若國民黨無法發揮關鍵作用，可能無法確保2028年的選舉和平舉行，此言論也引起社會廣泛討論。對此，我國駐歐盟代表謝志偉今（25）日在粉專上警告，若中共入主台灣，「藍、白、綠、紅沒一個好下場」。

謝志偉指出，從西藏、新疆、香港及天安門事件的歷史紀錄來看，一旦中共掌握台灣政權，台灣人民將面臨嚴重威脅，「不要懷疑中共的狠毒！怎麼知道你是中國人？別人被打的時候，怎麼知道你不會被打？」他強調，歷史已證明中共一旦上岸，無論政治立場或黨派，都無人能倖免。

廣告 廣告

他同時對台灣未來的政治選擇提出警示：「若2028歸零，台灣就只剩下228，將會有再一次、規模更大的228。」他提醒民眾應正視中共威脅，勿低估其手段與野心，以免重蹈覆轍。

（封面圖／翻攝《謝志偉》粉專）

更多東森財經新聞報導



中國是否武力犯台？ 川普指不能洩密：習近平知道後果

川習會將放棄台灣？ 游盈隆：雙方各握殺手鐧

川普有意願阻止中國犯台？ 民調：44.8%國人不相信