2028藍營人選不只一人！鄭麗文澄清為「保護候選人」

國民黨主席鄭麗文上任後，最被關心的問題就是如何帶領國民黨重返執政，而對於之前曾說2028國民黨人選不只一個，是否暗指自己也有意出馬，對此鄭麗文解釋，他這樣的說法主要是為了「保護候選人」，至於他這個黨主席，則是為黨內總統候選人「鋪好路」，迎接明星走上紅毯。

國民黨主席鄭麗文（攝自中天新聞）

近日接受《中時新聞網》節目「政經向前衝」專訪時，針對2026地方選舉及2028總統大選提出規劃藍圖，他指出國民黨近期支持度已上升3.9個百分點，而「藍+白」的政黨支持度比綠營高出近10個百分點，顯示民眾對藍白合作有高度期待。但她也坦言，不論國民黨實力多強，若遇「三腳督」情況，結果將難以預料，「藍白都有深刻體認，在野必須團結，不能再讓民進黨予取予求」，這正是藍白合作的基礎。

廣告 廣告

針對2026地方首長選舉，鄭麗文表示，若黨內出現兩名以上候選人，會先進行協調，協調不成再透過雙方同意的公平初選方式進行。她強調絕不會私相授受、量身訂定或黑箱提名，確保提名過程公開透明。

鄭麗文與黃國昌就藍白合進行會面（攝自中天新聞）

談及2028總統大選，鄭麗文曾點名台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安都可能是黨內總統候選人。她解釋這樣做的用意是「保護候選人」，避免特定人選過早成為箭靶。鄭麗文強調，國民黨沒有內定人選，候選人也不只一位，黨中央將保持公正立場。

鄭麗文不認為黨主席與未來總統候選人會有磨合問題，因為她的任務是證明國民黨的方向和路線符合台灣利益和民眾期待。她表示，這條路「不是好走的路，但是一條非走不可的路」，自己的角色是「先幫大家把功課準備好，基礎打好」，包括政策論述、人才培育及戰鬥團隊組建，「所以當我們候選人被提名了之後，馬上就可以第一線開始作戰。」

當被問及若她的人氣超過其他總統候選人怎麼辦，鄭麗文笑稱那是黨主席選舉時的情形，如今不必有如此操作，希望大家別再提她了。她形容自己的角色是「把路鋪好、把紅毯鋪好，讓我們迎接明星走上紅毯」。

延伸閱讀

影/藍白合讓民進黨怕了？柯志恩揭綠必毀白人設手段：柯文哲是完成式

拜會韓國瑜進行黨務、時局交流 鄭麗文：與韓院長並肩作戰

黨紀處分不成立？ 李乾龍證實：何鷹鷺、應曉薇案已退回考紀會