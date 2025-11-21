2028藍白合變數是他？郭正亮爆1狀況：柯文哲想住在南部

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談，圓滿落幕，但2028年總統大選是否延續藍白合，成為關注焦點。媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中認為，「柯文哲一審判決」將是2028藍白合的關鍵，而這個時間點就在明年2月。前立委郭正亮爆料表示，柯文哲如果官司判10年以下，他想住在南部，可能也包括調養身體，甚至幫一些議員站站台之類。

郭正亮今(21日)在中天《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯文哲這個案判決書至少有300頁，12月底才經過辯論庭，所以估計寫出來是3月，不會是2月，所以是農曆年過完。媒體人吳子嘉的分析是對的，柯文哲如果是判10年以下，他在政治上就活了，這個當然就會構成變數，柯文哲是不是又要選總統，或者會不會去高市、台南攪個局，不知道。

郭正亮接著表示，據他了解，如果柯文哲的官司判10年以下，柯文哲想住在南部，可能也包括調養身體。因為民眾黨比較弱的是高雄跟台南市，他想要就近、也幫一些議員站站台之類。因為看起來民眾黨在台中以北、6個直轄市，問題不大。

郭正亮指出，有關司法部分，關鍵是柯文哲的圖利罪能不能成立。如果柯文哲判10年以下，他整個政治空間全面恢復，對民眾黨是很大的鼓舞。如果是10年以上，他的參選空間就沒了，就牽涉到國民黨、民眾黨要不要修法。因為那一條法律是沒有道理的。一審10年以上，不得參選。你怎麼知道二審不會無罪，其實全世界沒有這種法律。

