2028藍白合變數是柯？郭正亮爆：他想住南部

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。（圖／NOWNEWS記者朱永強攝影）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。媒體人吳子嘉認為，2028年藍白合最大變數在於柯文哲的司法進度，尤其是一審判決將於明年2月前後出爐，結果可能直接影響藍白在總統大選的戰略布局。前立委郭正亮也透露，若柯文哲官司最終判決在10年以下，不僅政治生命得以延續，甚至可能重新投入大選或影響藍綠局勢。

郭正亮在中天《林嘉源辣晚報》分析，柯文哲案件判決書長達300頁以上，12月底才完成辯論，依程序推估至少要到農曆年後、約3月才會出判決，因此不太可能如外界預期在2月定案。他表示，若判刑低於10年，柯文哲的政治活動將全面恢復，甚至可能選擇南部居住，在高雄及台南活動、調整身體狀況，並協助民眾黨地方議員，提高政黨在弱勢區的能見度。

郭正亮進一步指出，關鍵仍在於柯文哲是否被認定涉及圖利罪。若最終刑度低於10年，民眾黨等於重新獲得強而有力的政治招牌；但若超過10年，一審判決將使其喪失參選資格，進而影響民眾黨與國民黨的選舉策略。

他批評現行法律規定「一審10年以上不得參選」並不合理，強調二審翻盤在司法體系中並不少見，因此相關制度是否需要調整，將成為藍白雙方後續必須面對的重要議題。

