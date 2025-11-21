2028藍白合關鍵是柯文哲？吳子嘉：明年2月有答案

國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日舉行主席高峰會談，雙方會談圓滿落幕，但2028年總統大選是否延續藍白合作模式，成為外界關注焦點。媒體人吳子嘉分析，明年2月台灣民眾黨前主席柯文哲的司法判決結果，將成為影響藍白合的重大變數。

柯文哲。（圖／中天新聞）

吳子嘉20日在網路節目《董事長開講》中回應網友提問時表示，明年2月就會知道柯文哲能否參選總統，這將是重大變化。他指出，若柯文哲判刑10年以上，依法將喪失參選總統資格，屆時2028年民眾黨的總統入場券，可能成為黃國昌手中的談判籌碼，這是一個變數；而柯文哲若能保有參選資格，又是另一個變數。

吳子嘉。（圖／中天新聞）

吳子嘉強調，藍白合的關鍵問題在於柯文哲與黃國昌兩人之中，誰能符合參選總統的條件，這件事最為重要。他認為，總統賴清德每天在吹牛，因為他去挺日本、跑去喝味噌湯、吃壽司，這種總統看起來也不太會做什麼大壞事，讓他混一混就算了，2028他是選不上了。

針對藍白合在地方選舉的影響，吳子嘉分析，藍白合在縣市長選戰這一次不重要，但在2028年非常重要。他解釋，議員選舉本身是多席次選舉、採排序制，因此藍白合與議員選舉關係不大。吳子嘉進一步指出，民眾黨議員大部分是空氣票、沒有組織票，藍軍只有在雙北地區空氣票才重要，但離開雙北以後不需要空氣票，組織票反而比較重要。

