2028藍非盧秀燕？國民黨主席鄭麗文：已經不只一人

台北市 / 綜合報導

2028總統大選，國民黨 內 呼 聲 最高的台中市長 盧秀燕 ，如今受到挑戰了嗎？國民 黨 準主席鄭麗文，接受專訪時直言，有呼聲的不只盧市長一個人，更點名 台 北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜，都有可能出線。對此盧秀燕沒有多做回應。

準國民黨主席鄭麗文說：「我們大家聽到的，已經不只盧市長一人了，(韓啊)，對啊，也有人講蔣(萬安)啊。」聊到2028人選除了盧秀燕之外，準國民黨主席鄭麗文，提到了立法院長韓國瑜台北市長蔣萬安，還為盧秀燕選主席呼聲高，做了一番解釋。

廣告 廣告

準國民黨主席鄭麗文說：「就是對她未來有期待，(20)28年有期待，可是並不代表那時候，就沒有人對韓(國瑜)有期待，但是韓是立法院院長，他不能選黨主席。」

台中市長盧秀燕VS.記者說：「(市長，鄭麗文說2028蔣萬安跟韓國瑜有機會)，(您認為呢)。」人還在為台中爆出的非洲豬瘟煩惱，盧秀燕低調避談，只不過就在黨主席就任前夕，鄭麗文表示不應該量身訂做或是事先內定總統人選，明顯2028國民黨並非非盧秀燕不可，或許選前，盧秀燕態度雖然不明挺誰卻很明顯。

盧秀燕鄭麗文兩人大啖牛肉麵吃得開心也聊得過癮，身邊盧秀燕僅帶上一兩位幕僚，相對與前北市長郝龍斌吃小吃，場面明顯熱鬧很多除了貼身幕僚更多了，台中市副市長鄭照新與數位治理局局長林谷隆，接待層級明顯有落差，再加上盧秀燕走中間路線鄭麗文被點名親中，兩人路線大不同，也讓外界要鄭麗文可以親自上場。

準國民黨主席鄭麗文說：「本來不是在討論我，後來才被故意地導到我身上，我從來沒有想過(選總統)，我已經回答過100遍了。」新主席即將走馬上任過去黨內尊盧主流聲浪，也隨著鄭麗文上任開始產生變化。

原始連結







更多華視新聞報導

FBI解密 指中共涉製大量假文件介入美總統大選

台中廚餘掩埋遭酸「燕圾湖、盧媽臭臭鍋」 政策轉彎改送焚化爐？ 盧秀燕給回應

南韓總統大選出口民調 李在明51.7%遙遙領先

