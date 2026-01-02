2028起手式？赴立院拜會朝野黨團 柯：2026過去再說

台北市 / 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲近來動作頻頻，今(2)日為了協助自家立委陳昭姿，推動人工生殖法修法，拜會立法院朝野黨團，國民黨團熱情迎接，總召傅崐萁還笑稱柯文哲是滿血回歸，綠營這頭，除了拜會黨團，也獨自與總召柯建銘會商。不過這些是不是角逐2028總統起手式呢？加上先前參與民眾黨造勢，布條上寫著「台灣我顧」引發外界聯想，對此柯文哲話沒說死，表示2026過去再講。

民眾黨前主席柯文哲VS.國民黨團總召傅崐萁說：「我們熱烈掌聲歡迎，這個活血歸來的柯文哲主席。」台上兩人拍肩又拉手，台下藍委掌聲沒停過，民眾黨前主席柯文哲，2號拜訪立法院國民黨團，藍委們熱烈歡迎。

民眾黨前主席柯文哲VS.國民黨團總召傅崐萁說：「滿血回歸啊，劫後餘生啦，走政治，沒揹兩三條不會大尾。」民眾黨前主席柯文哲，扮演說客穿梭立法院，協助自家立委陳昭姿，推動人工生殖法修法，除了國民黨團，還個別拜會衛環委員，蘇清泉邱鎮軍等人，接近中午跟，民進黨團總召柯建銘單獨碰面，下午還跟民進黨團排排坐，整天行程滿滿滿，展現出民眾黨「領導人」氣勢，儘管已經卸任，但光芒似乎也不輸現任黨主席。

黨主席黃國昌為新北選情暖身，不過活動C位卻站了柯文哲，舞台斗大布條黃國昌新北我來，柯文哲則是「台灣我顧」，引發聯想難道是2028總統參選起手式？民眾黨前主席柯文哲說：「啊你講2028，我跟你講還是那句話，2026先過去再講吧。」是否選總統沒有鬆口，但從協助推動修法到2026地方選戰，可以確定柯文哲已經復出，重新在政壇施展拳腳。

