2028重啟核三 核安會：在滿足4條件下是有機會

經濟部長龔明鑫日前指出，若順利的話，核三廠預計最快2028年重啟，對此，核安會主委陳明真今天(11日)於立法院教育及文化委員會上答詢時指出，若台電的審查報告完整、回復審查意見快速、現場視察沒問題，也沒有重大零件要更換，當然是有可能。

經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，台電將啟動自我安全檢查，並將於2026年3月向核安會提出「再運轉計畫」。經濟部長龔明鑫預估，核三廠最快2028年重啟。

對於是否認同此時程，核安會主委陳明真11日於立法院教育及文化委員會上回答國民黨立委柯志恩、萬美玲時指出，核安會會依據職責嚴格審查，他很難給一個確定的時程，但若台電的審查報告完整、回復審查意見快速、現場視察沒問題，也沒有重大零件要更換，那當然是有可能。他說：『(原音)如果台電的審查報告很完整、回復審查意見也很快速回應、我們現場視察沒問題，也沒有重大零件要更換，那當然是有可能。』

此外，針對環境部長彭啓明10日表示，盼核安會在核電再運轉審查須涵蓋環境考量、負起更多責任，核安會主委陳明真回應，輻射對環境影響評估本就是核安會責任，核安會會負起全部責任；媒體追問他是否希望有環評，他說，依法應由台電請環境部評估。

至於核電廠室外乾式貯存設施的進度，核安會官員指出，核二廠的室外乾式貯存設施前天順利結標，預計在明年的第一季能夠完成，核三廠則因為第一次招標不足三家，所以將會進行第二次招標。