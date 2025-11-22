2028一定是藍綠對決嗎？游盈隆爆柯文哲想法可能改變

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談落幕， 2028年總統大選是否藍白合，成為焦點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2028就一定是一對一、藍綠對決嗎？他認為未必。這裡面有一個重大變數，如果民眾黨前主席柯文哲沒有被法院確認涉及貪污治罪條例，甚至圖利等罪，他可能在2028年想法會改變。

游盈隆20日在中天《新聞千里馬》節目中表示，藍白合2026現在是確定的，應會進行；至於 2028是不是會藍白合，未必。如果柯文哲沒有被法院確認說有涉及貪汙治罪條例，甚至圖利、貪汙收賄這些罪的話，藉這樣的一個事情，他可能在2028想法會改變，他若出來選，可能會比4年前更凶、更猛、更受歡迎，那是一個變數。因此不要把2026藍白合視為當然，然後2028就一定是一對一、藍綠對決，他認為未必，這裡面有一個重大變數。

游盈隆接著表示，從民進黨的角度來講，有些人會希望2028是一對一，因為他們覺得他們擅長打一對一，2020年總統大選，可能是他們心中想像的劇本重演。其實民進黨可能最期盼的是一對一。

主持人馬千惠表示，她以為是三腳督，因為總統賴清德、民進黨只要40%，就可以當選。游盈隆指出，那個很辛苦，三腳督的選戰，打到最後，都是驚心動魄的，都不知道結果是怎麼樣，所以民進黨有一些人是希望一對一。

