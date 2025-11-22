2028一定藍白合？他曝柯文哲充滿變數
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍白在2026年地方選舉合作機率高，但2028年大選情勢未必能以同樣方式推論。他指出，若柯文哲未被法院認定涉及《貪污治罪條例》或圖利等罪名，屆時可能重新投入選戰，使藍白、藍綠布局出現新的變數。
游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，柯文哲若未因司法問題受阻，2028年若重返選舉戰場，聲勢可能比2024年更強，甚至引發新的選情震盪。他提醒外界，不應因2026年藍白合作成形，就武斷推論2028年將是固定的一對一藍綠對決，因為柯文哲的動向本身就是關鍵變數，可能重新定義選戰格局。
至於民進黨可能的盤算，游盈隆認為，綠營部分人士其實偏好「一對一」局面，因為他們認為民進黨擅長面對二元對決，甚至期待2020年總統大選的模式重演。主持人馬千惠則認為，若形成「三腳督」，民進黨只要約四成選票即可取勝。但游盈隆提醒，三腳督選戰變數極大，過程驚心動魄、難以預測，因此民進黨內會有人更傾向一對一的較量。
