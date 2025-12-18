2029年告別ABC電視台 奧斯卡頒獎典禮改YouTube播出

從1929年開始舉辦的的奧斯卡金像獎活動，從1953年才由美國三大電視網之一的NBC，進行首度的電視實況轉播，到1975年為止，ABC與NBC兩家電視台多次從對方手裡爭奪轉播權。1976年開始到目前為止，則是ABC獨家轉播的局面，合約期限到2028，也就是奧斯卡獎的百年紀念。但這也將是ABC獨霸的終點。

根據美國影藝學院和谷歌公司17日公佈的新合約，2029到2033年期間，谷歌所屬的影音串流平台YouTube，將有包括奧斯卡獎頒獎典禮、影星走紅毯，以及下半年的理事會獎等等，所有相關活動的全球獨家轉播權。同時，所有的YouTube使用者都可以線上免費觀賞，就和幾十年來打開電視機依樣。

洛杉磯時報的報導指出，奧斯卡獎的轉播雖然在2025年達到近幾年來的高峰，收視人口估計約1970萬人，但與1990年代到21世紀初期動輒4000萬的收視人口相比，猶如天壤之別。這次轉播權從傳統的電視媒體轉到網路串流平台，凸顯了電視媒體現階段的困境。

事實上，從Netflix、迪士尼plus等影音平台興起之後，傳統電影電視就不斷流失觀眾群。串流平台可以在電視以及行動裝置上，隨選隨看的特性，獲得許多年輕族群的青睞。

專長開發影音串流科技的業者歐西林指出，觀眾最重視的畢竟還是內容本身，因此傳統媒體只要能製作出有特色、吸引人的內容，甚至也跨入串流平台的領域，要在競爭激烈的市場占有一席之地，並非不可能。