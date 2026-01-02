203萬人注意了！0050今年首季配息1元

▲國民ETF 0050今年第一季配息出爐，每受益權單位擬配發1元。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 203萬人注意了！國民ETF 0050今年第一季配息出爐，每受益權單位擬配發1元，以今日收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%，最後買進日為1月21日，預計1月22日除息，2月11日發放配息。

去年0050引領風騷，在調整費用率與股價的分割下，推升規模、投資人數大幅成長，2025封關規模站穩兆元，投資人數也大增逾126萬人，淨申購金額更以逾3,330億元橫掃全市場。今年第一個交易日，0050也不讓投資人失望，隨著台股大盤衝高，0050盤中創67元新高價。

法人分析，0050市值型特性絕不會錯過台股行情，於去年績效為市值型ETF第一，在有全年績效的台股ETF中贏過89%。且0050並非僅取得大盤報酬，在資金青睞指標權值股下，台灣50指數去年含息報酬率37.5%，再度超越加權股價指數含息報酬率的29.5%，近十年更是509.1%對上399.3%的顯著差異，在調降經理費率與分割後，有利小資存股、低門檻優勢吸引市場資金流入，成為存股首選。

與此同時，ETF元大高股息（0056）也公告今年第一季配息，每受益權單位擬配發0.866元，以今日收盤價37.01元換算，單季配息率為2.33%，最晚也需於1月21日前買進，2月11日發放配息。

0056於去年全年累積配發金額續創歷年新高，於今年第一季除息後，連續配息紀錄將進入第16年。截至2025年12月31日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4.73元、包含資本利得的資本平準金6.97元（，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。

依集保結算所、證交所資訊，0056近一年投資人數增加約28.3萬人，去年全年獲1441億淨申購，投資人數與規模均創歷史新高。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

