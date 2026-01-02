203萬人注意！0050公告元月擬配1元 1/22除息

「元大台灣50」（0050）今（2）日公布一月配息，每受益權單位擬配 1 元，以實施分割後來看，此次除息金額高於前一次的 0.36 元，以今日收盤價 66.95 元推算，單次配息率 1.49%。 示意圖

[Newtalk新聞] 擁有台股市場最多 203 萬名受益人的台股市值型ETF「元大台灣50」（0050）今（2）日公布一月配息，每受益權單位擬配 1 元，以實施分割後來看，此次除息金額高於前一次的 0.36 元，以今日收盤價 66.95 元推算，單次配息率 1.49%。

根據元大投信公告，0050 之每受益權單位實際配發金額，將於 1/20 日公布於公開資訊觀測站，最後買進日是 1 月 21 日，除息交易日 1/22 日，配息發放日則訂於 2/11 日。

除了配息創高，在績效報酬上 0050 也不讓投資人失望。去（2025）年，這檔指標性台股市值型ETF在調整費用率與實施ETF分割下，不僅股價大漲 36.87%、基金規模站上 1 兆元新台幣大關，投資人數也大增逾 126 萬人，更以逾 3,330 億元淨申購金額，橫掃全市場。

2026 年首個交易日，隨著台股大盤衝高突 29,000 點關口，0050 於盤中創下 67 元新天價，收盤上漲 2.06% 至 66.95 元。成交量達 77,803 張。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

