2030亞洲消防首長年會在臺舉辦 深化國際災防交流

記者吳典叡／臺北報導

「114年災害防救科技成果展」今（21）日登場，展現各項災害防救科技計畫執行成果與亮點。內政部消防署指出，透過這次成果展，展示如何導入5G大數據等智慧科技，在面臨極端挑戰時，運用到消防各項領域，仍能維持運作彈性與穩定性，確保即時、快速及有效的支援各項防救災任務；同時，為了提升國際能見度，臺灣已成功爭取到2030年亞洲消防首長協會年會的主辦權。

「114年災害防救科技成果展」今日在臺北火車站多功能大廳隆重登場，由內政部政務次長馬士元主持。馬士元表示，過去這幾年，無論在災害防救的資訊整合、情資交換、決策速度、人力與裝備調度等方面，臺灣都展現出世界前段班的韌性與效率。科技的快速進步為防救災帶來巨大的助力，但科技的核心永遠來自「人」。再先進的系統與裝備，最終都要靠防救災夥伴現場判斷與執行救援；對於默默付出的防救災人員與志工，他要表達最深的敬意。

馬士元指出，臺灣今年先後歷經「丹娜絲颱風」及「馬太鞍溪堰塞湖溢流」等重大災害，在在突顯國家防災的重要性。本次成果展也舉行頒獎強韌臺灣計畫績優單位，表揚T-CERT誓師大會暨績優隊伍，以及為鼓勵消防領域研究創新，舉辦第2屆鳳凰盃競賽啟動儀式，複雜地形無人機補助儀式，並召開全國災害防救志工幹部聯誼會報，邀請各地志工分享救災經驗，促進資源交流與共識凝聚。

馬士元提到，面對氣候變遷導致極端氣象頻繁的情勢下，防災整備與協作更顯重要，感謝地方政府、社區與企業積極參與。今日授旗的臺灣民間緊急應變隊T-CERT，未來將扮演關鍵角色，並視需求逐步擴編，以提升全體國人的防災韌性與救災能量。

馬士元強調，要把累積的防救災經驗、科技與能力，繼續往基層推動，讓鄉鎮公所、志工、社區，以及每位國民都能具備應對災害的基本能力；面對災害的威脅，只要大家持續合作、創新、訓練，臺灣一定會更堅韌，也更能從容面對每一次災害的挑戰。

消防署長蕭煥章指出，為了擴展防災應變的視野、提升國際能見度，臺灣已成功爭取到2030年亞洲消防首長協會年會主辦權。亞洲消防首長協會成員由亞洲及大洋洲各國消防首長組成，每2年定期召開年會，透過國際間持續交流，促進消防防災資訊與技術合作，提升亞洲及大洋洲地區災害預防與應變能力。此次爭取到年會主辦權後，將邀請各會員國防災夥伴來臺互動交流，藉此學習各國防救災經驗與相關科技。

「114年災害防救科技成果展」今日登場，展現各項災害防救科技計畫執行成果與亮點。（消防署提供）

消防署長蕭煥章指出，為了擴展防災應變的視野、提升國際能見度，臺灣已成功爭取到2030年亞洲消防首長協會年會主辦權。（記者吳典叡攝）

馬士元強調，面對氣候變遷導致極端氣象頻繁的情勢下，防災整備與協作更顯重要。（記者吳典叡攝）