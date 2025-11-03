2030北市公車全電動化恐遲到 許淑華：市府該跨局處因應防跳票

北市市轄公車能否做到2030全電動化，各界關注。（圖／報系資料照）

台北市議員許淑華今（3）日表示，北市要達成「2030年市區公車全電動化」太難了，因為像停在華江水岸堤外的公車，要2031年才可能回到有辦法裝電動公車充電樁之處調度，幾乎篤定遲到，呼籲市長蔣萬安正視問題，成立跨局處因應小組找解方。

交通部訂定2030年全國市區公車全面電動化的政策目標，台北市政府也宣布跟上，然而由於電動公車需配備大量充電樁，並不是每個公車調度站都能安裝充電基座，在寸土寸金的台北也很難另找合適調度停車空間，這讓電動公車推廣遇上了大麻煩。

台北市議員許淑華（圖）點出東園調度站位置不易設置公車電動樁。（圖／CTWant攝影組）

許淑華就舉例，北市府公共運輸處在華中橋北市端其實有一塊地可以供公車調度，但是目前借給正如火如荼改建的果菜市場作為中繼市場，結果以東園站為起點的大都會客運12（東園-民生社區）、38（東園-大安國宅）、630（東園-東湖），還有首都客運204（東園-麥帥新城）、綠17（東園-大稻埕）等線公車，只能停在堤防之外，遇到颱風警報、水門關閉時，還得移車到臨時開放的紅、黃線停放，更別說堤外無法設置電動樁，讓公車電動化始終有個缺憾。

許淑華續指，公車電動化其實與果菜市場改建案都是北市重大建設，任一都不可偏廢，但果菜市場工程延宕要拖到2031年元月才會完工，連帶中繼市場此前拆不了，連帶公車充電樁設不了，遑論順利百分百電動化。

北市第一果菜市場模擬改建後外觀。（模擬圖／翻攝自台北市政府官方網站）

許淑華進一步說明，台北市現有的3,325輛市轄公車中，電動公車只有925輛，佔比不到三成，反觀台中市都快到50％了，而依照北市府換車節奏，預計每年汰換400輛公車，加上現在還沒電動化的路線，都是站場或路況比較棘手的，要克服充電饋線、停車空間等問題，甚至路線都可能需要微調，2030年根本來不及。

北市府則回應，果菜市場改建本來就是押在2031年完工，工程並無落後，也將配合北市財政局盤點現有可調度的市有地，希望兼顧市場改建與公車充電的雙贏需求，順利推動市府相關政策。

