2030國防預算將達北約標準 許淑華：強大台灣世代永存

2030年台灣的國防預算有望達到國內生產毛額的5％。（示意圖／黃耀徵攝）

台北市議員許淑華今（26）日表示，預計2030年台灣的國防預算將達到比照「北約標準」的GDP（國內生產毛額）占比5％，這能讓台灣做好防禦外部威脅準備，期待在強化區域安全架構下，世世代代台灣人能自由地生存在這片土地上。

台北市議員許淑華（圖）認為打造「台灣之盾」（T-Dome）刻不容緩。（圖／CTWANT攝影組）

2026年度的國防總體支出已經達到新台幣9,495億元，佔了GDP的3.32%，這其實已創下歷史新高，顯示政府正逐步提升國防預算。總統賴清德更已明確宣示，基於區域安全與自衛考量，台灣要在2030年前年度國防預算達到GDP的5%，也將符合北約（NATO）成員國的國防開支標準，有望更幫助台灣與國際夥伴進行戰略溝通。

國防官員續指，屆時除了每年國防預算總額有望達到約1.8兆元外，政府還另外將自2026年起連續8年施行總計1.25兆元的「國防特別預算」，這可用於強化不對稱作戰能力、提升攔截能力及發展無人化系統等關鍵國防目標。

許淑華對此分析，台灣的國防準備方向其實有三：首先要加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構臺灣完整的分層防禦機制，打造嚴密防空系統。第二要加強引進並結合高科技及AI（人工智慧）技術，希望能建構智慧化防禦作戰體系。最後要持續投資國防創新科技，希望與先進民主國家軍工產業合作，才能具體增進國防與軍工產業實力。

充足的國防讓國家安全增添底氣。（示意圖／黃耀徵攝）

許淑華強調，這可不只是多編預算這麼簡單，更顯示台灣在面對威脅時，選擇了團結而非退縮，台灣會強大自己並珍惜得來不易的民主自由，呼籲大家一起為下一代打造一個更安全、更堅韌的家園，為穩固台灣而努力！

