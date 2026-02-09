2030年營收挑戰三千億！群聯潘健成：AI讓NAND Flash缺十年

群聯執行長潘健成指出，AI所需的記憶體需求永無止盡，NAND Flash還會再缺十年。（圖／鏡週刊提供）

在AI對於記憶體需求不斷提升下，原廠將大部分資源集中在高毛利的HBM（高頻寬記憶體）上，導致傳統產品供給不足，引發前所未見的結構性缺貨，讓報價水漲船高。提到記憶體缺貨潮，群聯電子（8299）執行長潘健成接受《鏡報》專訪時表示，AI對於記憶體的需求永無止盡，加上邊緣AI只會更缺，他預言這波熱潮就算10年都不見盡頭。

「NAND Flash缺貨可能持續十年。」群聯電子執行長潘健成接受《鏡報》專訪時馬上拋出震撼彈，近年來記憶體公司普遍沒賺錢，不願大規模投資擴廠，加上土地、技術和資金都是阻礙，「現在開始擴，產出要2年後，到時需求又增加。需求永無止盡，未來加上邊緣運算（Edge AI）只會更缺。」潘健成預言，這波記憶體熱潮恐怕就算10年都不見盡頭。

他分析指出，過去幾年NAND原廠因獲利低迷而大幅減產，且將資本支出轉向生產利潤更高、用於AI訓練的HBM（高頻寬記憶體），導致NAND Flash的產能擴張停滯。然而，AI應用創造了海量的數據儲存需求，加上SSD正加速取代傳統硬碟（HDD），需求端正迎來爆發。

潘健成警告，由於新晶圓廠最快要到 2027 年末才能投產，供需失衡的狀況短期內難以緩解。光是2025年下半年，主流 NAND 晶片價格已出現翻倍增長，且部分原廠的產能已預售至 2026年。

群聯也乘著這波AI帶動的記憶體革命，積極推動轉型，潘健成強調：「2030年群聯營收要達3千億元的目標。」他解釋，群聯已不再只是單純IC設計業者，而是轉向成為系統模組解決方案業者。他直言，群聯現在毛利約30%，雖然親自做系統模組的毛利會下降，但產品單價會一口氣拉高，營收會遠大於只賣晶片，「如果只賣控制晶片不要說千億元營收，沒人相信，但做系統的話三千億都有可能。」



