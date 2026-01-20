2030新北燃油鍋爐將退場 欣鑫天然氣LNG助企業轉型升級

cnews204260120a10

cnews204260120a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

響應新北市政府2030《全市燃油鍋爐退場》的淨零目標。森崴能源旗下欣鑫天然氣公司，宣布已與知名金屬鑄造廠商，簽訂採購合約，協助廠商將重油鍋爐，改換為潔淨低碳的液化天然氣（LNG）。欣鑫天然氣表示，將全力協助全台偏鄉工廠汰換重油鍋爐，提供獨步業界的ISO Tank與槽車客製化供氣，以實際行動踐行產業減碳及能源轉型的承諾。

欣鑫天然氣表示，為改善空氣品質、達成淨零目標。新北市繼成功輔導工廠、發電廠等，停止使用燃煤鍋爐，轉而使用天然氣，並在2022年底前，全面完成工業燃煤鍋爐與汽電共生機組退場，成為全國首座工業「無煤城市」，大幅降低了PM2.5等空氣污染。下一步目標則轉向，燃油鍋爐全面轉型，計畫2030年前達成。

廣告 廣告

欣鑫天然氣指出，將燃煤、重油鍋爐改為LNG，除能顯著降低燃料成本，更可減少約28%的二氧化碳當量。相較於重油，LNG幾乎不含硫成分，能有效消除硫氧化物（SOx）排放，並大幅降低氮氧化物（NOx）與PM2.5等懸浮微粒，是改善周邊環境空氣品質的最佳解方。

欣鑫天然氣表示，因部分地區天然氣管線缺乏，為突破障礙，利用獨有的ISO Tank和槽車供氣陸運模式，依客戶用量需求建置單點供氣站，將燃煤、重油鍋爐轉型，改成LNG，成功打破地理限制。近日已與知名金屬鑄造廠商，簽訂採購合約，將多年重油鍋爐改換為LNG，邁出淨零轉型的一大步。

欣鑫天然氣表示，是全台首家取得經濟部核准天然氣進口資格的民間業者，公司提供從場勘評估、安裝施工到運維保固的一站式供氣服務，並具備包括多元供氣模式：提供緊急臨供、短供及長供等靈活方案。客製化運輸：利用專屬ISO Tank或槽車進行陸運供氣。專案升級：針對有鍋爐更換需求的廠商，提供一對一專案技術支援。

欣鑫天然氣表示，企業轉型雖然有挑戰，但透過LNG找到兼顧環保與競爭力的解方。不只提供潔淨能源，更協助傳統產業，在綠色供應鏈中升級，確保業者在淨零浪潮下，保有機動性與市場競爭優勢。同時持續配合政策，協助更多企業，從燃煤、燃油邁向潔淨能源的新時代，共同達成綠色低碳企業目標。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

假檢警要監管帳戶 57歲男急衝派出所求援警揭騙局

婦人涉在農地偷錏管 辯稱回家當量尺

【文章轉載請註明出處】