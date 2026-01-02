2030減塑保衛戰 專家點出源頭標準化是關鍵

環境部日前推出減塑新目標，雖擴大管制範圍，但一改2030年全面禁用的強制規定，未來策略將導入循環經濟，從源頭進行綠色設計與減量，作為減塑新解方。專家表示，減塑的成功關鍵在於源頭標準化，以利後端回收再利用；專家也坦言禁用塑膠是不可能的事，以再生取代減產是最可行、也最適當的方式。

2050淨零轉型為各國目標，而淨零轉型與減塑環環相扣，環境部過去減塑多採「禁限用」措施，但強制性管制引發民眾與業者反彈，減塑面臨瓶頸。因此，環境部調整策略，日前公布減塑新目標，管制項目由4項擴大為6項，除原本的塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管四大類一次性用品，新增納入零售包裝與網購包裝，但不再以2030年「全面禁用」作為單一手段，改依不同品項、不同使用場域推動重點管制模式。

廣告 廣告

減塑面臨低價原料、後疫情生活型態兩大挑戰

根據環境部規劃，將推動六大減塑行動，包括推廣「減塑市集」，鼓勵自備購物袋或使用二手袋；內用餐飲朝2030年不再提供免洗餐具；擴大自備環保杯優惠；推廣就口杯與替代材質吸管；零售包裝鼓勵輕量化、單一材質及使用再生料；網購包裝則建立循環包裝產業鏈，透過禁限用與循環經濟雙管齊下，以2024年為基準年，目標是2030年一次性石化塑膠產品減量5%、2035年減量10%。

台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕分析，台灣減塑面臨兩大挑戰，一是後疫情時代網購與外送的一次性餐具與包裝暴增，回收比例也大幅下降；以及中國塑膠原料產量過剩，導致價格極低，對再生料市場造成嚴重衝擊，近2、3年歐盟已有6、7家再生料處理廠因供需失衡而關門。

減塑成功關鍵：源頭標準化

台灣科技大學工業管理系教授郭財吉認為，目前減塑進度緩慢的原因在於零售包裝材質各異，若前端的製造、批發沒有統一生產標準，後端的零售、回收便難有效處理，因此，減塑的成功關鍵在於源頭標準化。

為落實產品包裝減量及強化循環永續，環境部資源循環署日前攜手產業成立「零售商品包裝循環永續策略聯盟」，盼整合上、中、下游供應鏈力量，共同推動包裝減量。

擔任聯盟召集人的郭財吉說，該聯盟號召國內電商龍頭momo與知名量販店家樂福等企業，建立共同標準，具體作法包括從生鮮、製造、成衣等業別切入，透過後端需求，促進上游製造將包裝材質與設計轉向標準化規格，以便後端控制與回收。他說：『(原音)舉個例子而言，我們可以看到現在很多的一些食品包裝有各種不同的材質，那它其實能夠標準化會比較好，如果沒有前端的、上游的一些標準化的規格，到下游端其實它是很難去控制的，所以在我這個聯盟本身，我的主要的角色跟任務就是召集我們這個供應鏈的上、中、下游的這些廠商，我們一起來討論，然後逐步的去做一些標準化的一些動作。』

郭財吉說，為推動供應鏈上、下游深度協作，該聯盟已制定「零售商品包裝循環永續指引」，目前仍屬於綱要性指引，尚未深入討論單一產品類別，但已有六大零售業參與討論，希望將目標轉為行動。

環團籲塑膠減量更要減產

環保團體綠色和平雖肯定環境部推動減塑導入商業模式，但對於減塑目標感到憂心。綠色和平減塑專案主任莊筱婷指出，無論是根據全球塑膠公約或科學研究報導，塑膠生產減量須達75%才能改善塑膠污染所帶來的環境及人體危害，現行減少塑膠使用的做法均有其侷限，真正能解決塑膠汙染的根本仍在於生產減量，他們呼籲政府啟動檢討塑膠減產。她說：『(原音)所以真正能夠解決塑膠汙染的還是在源頭的生產以及消費的減量，所以我們還是希望環境部可以在環保及永續方面，可以往源頭這地方去討論，那這可能就會是涉及到跨部會的合作，包含說像是經濟部、農業及衛福等等，它需要的是更多跨部會的合作，那並且去帶動產業的轉型。』

專家坦言難禁塑膠 以再生取代減產

不過，台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕認為，就循環的角度而言，回收增加，原料使用自然就減少，與其強調具爭議性的減產，不如鎖定再利用。在全球塑膠公約多年來的討論中，各國對限制原料生產意見分歧大，但對回收再利用皆具共識。

他強調，塑膠已成為必需品，要完全禁用塑膠是不可能的事，他認為減塑追求的重點應在於循環使用，透過回收再使用拉動減產，這是最可行、也最適當的方式。他說：『(原音)就是從循環這一方面來講，我們不要太強調生產端，從整個循環的角度來講，我們能夠讓這些回收的能夠增加，它原料使用自然就減少，用這種方式我覺得是比較容易來達到一個妥協的目標。現在就是說，再生料現在就有好像說有訂，就是2025年那個要添加的再生料是希望能夠到25%，2030年能夠添加到30%，如果這個時間能夠落實執行這個的話，我想這跟歐盟也是蠻相近的，這目標都相近的。』

綠色和平減塑專案主任莊筱婷表示，環境部這次確實提出許多從一次性經濟轉向重複使用經濟的措施，令人期待，但僅揭示原則與行動策略，欠缺具體的時間表與路徑，她呼籲環境部盡快推動法規訂定，規範各種行業別以及包裝類型的重複使用目標，才能真正帶動轉型。 (編輯：宋皖媛)