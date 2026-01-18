2030 年全球禁用含汞補牙？牙科汞齊走向淘汰，台灣現況一次看懂

牙科汞齊的退場，不只是補牙材料的更替，而是公共衛生、環境責任與醫療公平之間的全球抉擇。

作者/林招煌





含汞補牙真的要全面消失了？2030 年全球禁用牙科汞齊成定局？從水俣公約到台灣牙醫臨床數據，一次看懂汞齊風險、禁用趨勢與無汞補牙替代方案。



在瑞士日內瓦舉行的「汞水俣公約」（Minamata Convention on Mercury）締約國會議上，美國與多國聯手呼籲：2030 年前全面禁止含汞牙科填充物，也就是俗稱的「牙科汞齊（Dental Amalgam）」。這項政策若落地，將是牙科補綴史上的重大里程碑。然而，國際社會出現贊成與反對兩派聲音。除了汞對環境與人體的長期風險，也牽動醫療成本、偏鄉資源與替代材料成熟度，成為全球醫界熱議焦點。

汞齊使用了 175 年，為什麼現在被質疑？

牙科汞齊由液態汞、銀、錫與銅混合，因價格低、操作性佳、硬度高，過去是全球最普遍的補牙材料之一。但 WHO 已將汞列為「對公共衛生構成重大威脅的十大化學物質之一」，研究顯示汞蒸氣長期暴露可累積於神經系統、腎臟與胎兒大腦發育，使得許多國家陸續限制或禁用。

全球禁用趨勢

歐盟 2018 年起禁止 15 歲以下、孕婦與哺乳婦使用含汞填充物

挪威、瑞典、丹麥：已全面禁用

日本、加拿大：大幅減少臨床使用

而今年會議中，多個非洲國家更提出「2030 起全面禁止生產、進口、出口」的修約草案。

台灣現況與數據：使用量逐年下降

台灣目前未全面禁止牙科汞齊，但臨床使用正在快速下滑。





依據衛生福利部牙醫師全國簽約醫療院所調查（2021-2023）：

健保給付補牙案件中，樹脂補綴約佔 87%

含汞汞齊使用量下降至 10% 以下

兒童及孕婦治療幾乎全面改用無汞材料

牙醫師公會全聯會內部調查推估：過去二十年，台灣牙科汞齊銷量下跌超過 75%。

目前台灣主要替代材料有哪些？

樹脂補綴：健保可給付

玻璃離子水門汀：部分給付

陶瓷與樹脂嵌體（Inlay / Onlay）：自費為主

換言之，雖然台灣尚未「依法禁止」，但臨床端幾乎已朝淘汰方向發展。

台灣為什麼沒有全面禁？

衛福部與牙醫師團體提出幾項考量：

偏鄉小型診所設備差異仍大 部分嚴重磨耗患者仍需高硬度材料 全面禁用可能使醫療成本上升，影響弱勢族群補牙權益

但同時，也已推動「減量使用政策」，並要求醫療廢棄物遵循汞安全回收流程。

台灣牙醫師怎麼看？

不建議「預防性拆除」仍在正常使用的汞齊

若需移除，需由牙醫師以隔離裝置＋吸引系統安全處理

孕婦、幼童、腎臟疾病與神經系統疾病患者，多數醫師已避免使用

全世界離無汞牙科越來越近

國際共識已明顯傾向「汞齊是過去式」，台灣雖未明文禁止，但市場需求持續下降、材料技術進步、醫界態度轉向，已讓汞齊逐步退場。

2030 是否會成為全球「無汞補牙元年」？

答案取決於科學證據、醫療成本、偏鄉資源與政治決策，但可以確定的是：

牙齒治療不只是修補蛀牙，而是牽涉環境、公共衛生與下一代健康的國際議題。





