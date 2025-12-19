2031勞保恐破產千萬勞工喊救命 想想論壇提三方向找活路

勞保年金2031年恐面臨破產危機，想想論壇提了3方向希望能為基金續命找活路。（圖／方萬民攝）

想想論壇今（19）日表示，勞保年金涵蓋超過1,000萬名台灣基層勞工，這麼具規模的退休保障制度不可以崩解，可以從政府努力、全民互助、勞工自救3方向著手，守護台灣最關鍵的退休保障制度。

「高齡化」與「少子化」雙重衝擊之下讓勞保基金多年來始終籠罩在破產陰影之中，根據勞動部2025年初精算結果，勞保負債為新台幣14 兆又1,027 億元，另外還有潛藏負債13.23兆元，儘管投資報酬率4.5％堪稱亮眼，還納入了2025年為止的中央政府注資金額，但精算下勞保基金仍預計會在 2031 年破產，迫在眉睫的問題需要全民重視。

由前總統蔡英文（前排左）主持的想想論壇對勞保改革頗有著墨並提出不少續命方向。（圖／黃耀徵攝）

想想論壇指出，在2031年大限來臨前可不能坐以待斃，現在是改革的重要「機會之窗」，但放眼全球採取「節流」的國家往往引爆人民不滿，因此不妨優先朝向「開源」方向努力。以下有三大可行方向：

首先，「政府要努力」透過財政撥補和設法提高勞保基金收益，不妨把投資標的擴張到全球主要股市的龍頭企業，不一定要限縮在台北股市。第二，「全民要互助」，可以考慮徵收成本低但金額充裕的加值型營業稅，以利撥補各職業別的公共退休基金。

最後「勞工要自救」，因為公教退撫改革經驗殷鑑不遠，或許可在多數人共識之下，將退休金費率從目前的12％緩步提高到15％，讓勞保退撫相關基金可長可久活下去。

勞動部長洪申翰（圖）如何照顧千萬勞保投保者是一大燒腦難題。（圖／黃耀徵攝）

想想論壇強調，年金改革不只是單一族群的利益調整，而是攸關整體社會長期穩定的重要公共議題，回顧過去的年金改革經驗早就證明，改革涉及族群與歷史結構沉痾，全民都不可置身事外，需要一同找活路。論壇呼籲，希望能在「永續年金」的明確目標下，讓朝野政治領袖、企業經營者與全體民眾，找出科學、客觀、確保財務可行的改革方案，安定全民生活，讓經濟穩健強大。

