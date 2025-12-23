2031勞保恐破產！千億撥補入法呼聲高、學者籲同步設立儲備基金

勞保基金預估將於2031年用罄。（圖／TVBS）

在勞保財務前景充滿不確定性的情況下，愈來愈多上班族選擇提早為退休做準備。上班族馬明毅表示，目前每月定期定額投入ETF，希望透過長期存股策略，在退休後建立穩定的被動收入來源，必要時也能作為緊急資金的後盾。上班族馬明毅指出，早期理財方式多以存款、儲蓄險及各類保單為主，目的同樣是希望在年老時能有基本收入保障。他坦言，雖然累積的金額未必龐大，但在突發狀況發生時，仍能成為「救命錢」，提供關鍵支撐。

勞保精算報告。（圖／AI生成）

面對未來高度不確定性，馬明毅直言，勞保基金屢傳破產警訊，是他提前思考退休規劃的重要原因之一。他觀察，政府雖然每年提出因應作法，但多以短期撥補方式延後危機，欠缺跨世代的長期整體規劃，讓年輕世代難以對未來的老人年金制度產生信任。根據最新精算報告，勞保基金預估將於2031年用罄。雖然基金餘額在2025年底可望突破新台幣一兆元，但自2026年起資金水位將逐年下滑，並快速逼近見底時點。面對危機，朝野立委主張將政府撥補制度法制化，並要求每年補助金額不得低於千億元。

對此，勞動部表示支持將「政府撥補」入法，但受限於《財政紀律法》第7條規定，無法明定固定撥補金額，未來仍將爭取每年補助超過千億元。然而，外界普遍憂心，若勞保僅仰賴政府撥補，恐難以長期支撐制度運作，更可能衝擊既有給付水準。台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，勞保的財務危機並非單靠國家撥補就能解決。近年因股市表現亮眼，基金投資收益看似改善，但整體現金流仍呈現「支出大於收入」的結構性問題，加上少子化與高齡化趨勢持續惡化，相關制度性改革至今仍未到位。

淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁則分析，撥補問題不只是勞動部的責任，還涉及整體政府財政調度。自2020年起，中央撥補金額從200億元一路攀升至近年約1300億元，且仍有持續增加的趨勢，對主計總處與整體預算配置形成沉重壓力，未來財源如何因應，必須由政府全面審慎評估。

持續撥補只能延緩勞保破產時程。（圖／TVBS）

為穩定勞保財務，政府自民國109年起多次透過中央預算撥補，金額逐年增加，近兩年已達1200億元，另加編100億元特別預算，合計1300億元，累計撥補金額已達3870億元。學者指出，長期而言，勞保仍須推動實質年金改革，並考慮在改革前設立儲備基金，以爭取時間、緩解財務壓力。郝充仁建議，若能先建立類似儲備基金的制度，準備較充裕的資金池，將有助於避免每年僅以「現金流補洞」的方式因應，否則未來政府預算將愈來愈多被迫投入社會保險與福利支出，排擠其他公共政策空間。

楊書瑋進一步指出，2031年基金用罄當年，年底將出現約450億元赤字，隔年赤字恐迅速擴大至5000億元以上，若僅依賴每年約1300億元的國家撥補，無異於杯水車薪，無法真正化解整體財務危機。勞保年金改革長年被視為「萬年考題」，撥補與投資收益終究充滿變數。專家普遍認為，持續撥補只能延緩破產時程，無法根治問題。在少子化與高齡化雙重壓力下，政府亟需同步推動整體年金制度改革，才能確保勞保體系走向長期永續。

