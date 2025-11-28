2035亞洲盃足球賽 南韓透露可能與日本聯合申辦

法新社報導，南韓和日本正在考慮聯合申辦2035年亞洲盃(Asian Cup)男子足球賽，這將是兩國繼2002年世界盃足球賽(World Cup)之後再次攜手舉辦賽事。

南韓足球協會的一位官員今天(28日)告訴法新社，該協會高層正在考慮各種方案，與日本共同舉辦是「一項可能的策略」。

這位官員表示：「在現階段聯合舉辦並非不可能。」他指出，相關計畫仍處於早期階段，首先需要兩國政府的批准。

日本足協尚未回覆法新社的置評請求。

廣告 廣告

亞洲足球協會(Asian Football Confederation)將於2027年同時宣布，2031年和2035年亞洲盃的舉辦國。

南韓自1960年以來就未曾舉辦過亞洲盃足球賽，而日本則在1992年舉辦過這項賽事。

下一屆2027年的亞洲盃將在沙烏地阿拉伯舉辦。

20多年前，南韓和日本共同主辦世界盃足球賽，賽事橫跨兩國共20多座場館，創下亞洲首次合辦的歷史紀錄。(編輯：宋皖媛)