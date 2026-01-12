2035年目標600萬噸 環境部將找碳封存場址、補齊環評制度

台灣現有中油、台電碳封存計畫，合計30.2萬噸封存規模，但2035年要達到600萬噸目標，僅占5%。為加速推動碳封存，環境部去（2025）年底釋出碳封存應環評、碳封存管理辦法等制度。不過有業界人士認為，碳封存示範計畫應豁免環評，環境部則表示，開放特定開發案免環評，未來恐怕產生以各種名義規避環評的爭議，反不利碳封存發展。

中油公司將苗栗通霄鐵砧山天然氣開發區改為碳封存試驗計畫，封存量為30萬噸。圖片來源：中油臉書

2035年目標CCUS減碳600萬噸 目前進度僅5%

在9日的環評研商會上，氣候署署長蔡玲儀受訪坦言，碳封存目標「很有企圖心」，為加速推動，環境部正進行各項法制作業，並邀集碳封存專家、產業人士討論碳封存環評。

台灣碳補存再利用協會秘書長呂慶慧認為，台灣目前尚未完全掌握地質構造，初期會以測試為主，應豁免於環評，以免阻礙技術發展。以美、日為例，由於只有少量二氧化碳注入，且操作期短，對環境影響有限，因此都未要求在測試階段做環評。

台電代表也表示，環評不應該把所有規模的計畫都「一網打盡」，擔心環評加上碳封存場址核准程序，行政流程恐怕長達5～6年，加上發包期2～3年，正式施工恐怕拖延許久，環境調查資料也已落後，碳封存發展也會延遲，建議環境部簡化流程。

環境部今（9）日召開研商會，討論碳封存環評相關規定，邀請台大環工所兼任助理教授劉銘龍（右）、台大地質系教授劉雅瑄（左）列席表達意見。攝影：陳昭宏

上半年將辦理政策環評 尋適合場址

碳捕捉、利用及封存（CCUS）是達成淨零的手段之一。台灣CCUS目標2030年減碳174～460萬噸、2035年600萬噸、2050年4020萬噸。然而，至今僅有中油鐵砧山30萬噸、台電中火0.2萬噸兩示範案，占2035年目標5%。

環保署（今環境部）其實早在2013年就曾預告要將碳封存納入環評，並曾考慮給予試驗計畫環評豁免權，但各界無法達成共識。2015年環保署第二度預告碳封存納環評，不分規模、試驗或正式都要進環評，不過當時《氣候法》尚未訂出，主管機關不明，最終仍未實際公告。

環境部去（2025）年底預告「碳封存進環評」相關草案，規定無論案件規模、大小、位置、型態，碳封存案都必須經過中央環評審查；也同步預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案，明定氣候署對碳封存的核准程序、監測、管理等事項。今年上半年，環境部更將針對碳封存辦理政策環評，釐清民眾關心的議題，並找出國內適合進行碳封存的場址。

早年示範案社會溝通不足 信任亦不足

蔡玲儀強調，無論碳封存是示範、測試或正式案，或1噸、4000噸、30萬噸，封存過程都必須鑽井、探勘、灌注，對環境的影響都在。給予示範計畫豁免，未來可能產生各種以名稱規避環評的爭議，反而使計畫停擺、拖延時程。他表示，碳封存推動最大瓶頸是公眾信任，透明的環評程序能讓民眾認識、接納這項技術。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍則回憶，2012年中油在苗栗永和山的碳封存計畫即因社會溝通不足，在地方、媒體引起負面觀感，「台灣從那之後，大概整個CCS推動就整整落後國際社會一個世代」。

劉銘龍表示，如今碳封存在國際上已經走向商業化，台電等示範案也可考慮放大封存規模、找尋更合適的地點，不要試驗計畫一拖再拖。

台大地質系教授劉雅瑄會後受訪時解釋，碳封存在國際上是相當成熟的技術，技術原理和採油類似，差別在採油是將油氣抽出來，封存是將二氧化碳灌進去。台灣雖無枯竭油田可灌注二氧化碳，但西部有非常多適合做「鹽水層封存」的高孔隙砂岩層，且正好與不少大排放源接近。精準掌握岩層的孔隙度和壓力，灌入的二氧化碳，最終會轉化成礦化物留在地底。