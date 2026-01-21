2036年台美晶片產能占比惹議 前後任經長隔空交火

台美關稅協議底定後，經濟部長龔明鑫對外聲明，估算到2036年台美5奈米以下先進製程生產比例，仍會維持80對20。前經濟部長尹啟銘隨即痛批這是洗腦說詞，強調美國會持續施壓，不可能僅占2成。一位不具名半導體產業界人士亦指出，根據台積電規畫估算，屆時美國先進製程占比至少3成，矽盾變薄後，美國還需要台灣嗎？

美國商務部長盧特尼克（Wilbur Ross）接受專訪時揚言，川普（Donald John Trump）任內目標是把台灣半導體產能的40％轉移至美國本土。龔明鑫對此表示，估算過5奈米以下先進製程，到2030年台灣會有85％、美國是15％，到2036年也還有80％對20％。不過這比例並不包含未來台積電打算讓熊本二廠生產2奈米產能。

尹啟銘痛斥龔明鑫的「2036年台美產能占比80：20」說法，認為這種說法大家也信，簡直被洗腦。他指出，盧特尼克已說4成產能會在美國，也就是台積電擴廠不會僅止於大家現看到的，美國會持續施壓。尹啟銘進一步質疑，當台積電美國廠先進製程不斷擴增，經濟部說10年後台灣維持8成、美國僅2成說法，到底是要騙誰。

