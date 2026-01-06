2036年日本女性首相！《極度不妥》被現實追上嚇壞觀眾

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本演技派男星阿部貞夫主演、鬼才編劇宮藤官九郎操刀的話題日劇《極度不妥！》最新特別篇中，直接把時間軸往前推到「未來」，沒想到這一步，竟踩進「現實政治」的時間裂縫。

特別篇中，江口德子飾演的東京都議員「平純子」，設定在2036年有望成為日本首位女性首相。這段劇情本來只是黑色幽默，卻因現實世界的政治發展，讓不少觀眾瞬間出戲：「這不是跟現在日本政壇的走向太像了嗎？」

尤其當畫面不斷讓人聯想到現實中的政治人物高市早苗，網路立刻炸鍋，開始瘋狂討論：「這是巧合，還是宮藤官九郎又提前偷看了未來？」

或許早預料到觀眾會過度聯想，劇組在關鍵畫面刻意插入醒目字幕「本劇拍攝於2025年4月」，網友笑翻表示「越解釋越像心虛」、「現實追上戲劇的瞬間太可怕」。《極度不妥！特別篇》在friDay影音上架。

