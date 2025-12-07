2040年消化外科醫生將出現「5000人不足」

日本厚生勞動省下屬的研究會匯總發佈的報告顯示，2040年癌症患者人數將比現在增加3%，手術需求減少5%，但預計負責實施手術的醫生將以遠高於這個數字的速度減少。

日本厚生勞動省的「癌症診療服務體系研究會」依據各種資料推算出了2040年的癌症治療需求和醫療方的服務體系。目前日本全國共有102.5萬名癌症患者（新確診患者），2040年將增加3%至105.5萬人，在老齡化問題加劇導致人口進一步減少的背景下，預計之後將緩慢轉為減少。

按都道府縣來看，預計地方城市和人口稀疏地區2040年將出現減少，以大城市為主的16個都府縣將會增加。東京都和沖繩縣將增加10%以上，秋田縣將減少10%以上。

目前，手術、放射線治療和藥物治療是治療癌症的3種主流方法，今後預計放射線治療和藥物治療的情況將會增多。據推算，2025年接受首次手術的患者人數為46.5萬人，2040年將減少大約5%至44萬人。根據該資料，手術減少的主要原因是勞動年齡人口（15到64歲）接受手術治療的占比持續下降。

消化外科年輕醫生，10年銳減15%

據預測，雖然手術需求減少，但醫生人數將以更快的速度減少。尤其是消化外科醫生，2022年已減少至大約1.9萬人，10年間減少了10%。40歲以下的年輕醫生減少率更高，達到了15%。資料指出，背景原因在於年輕人傾向於回避長時間手術和休息日夜間急診等艱苦的工作條件。

該研究會認為，如果按現狀繼續發展，到2040年時，日本消化系統外科學會的所屬醫生（65歲以下）將從2025年的1萬5200人減少約39%至9200人。考慮到今後的手術需求，預計將出現5200人的不足。

【資料】