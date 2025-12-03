【205幸福巴士啟航】串聯草嶺、石壁山城景點，交通與觀光再升級。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為強化雲林草嶺、石壁地區偏鄉交通並提升觀光效能，交通部公路局與雲林縣政府共同輔導當地業者成立市區客運業，推出【205】石壁北天宮—雲嶺之丘「幸福巴士」，以「在地服務在地」理念，提供更便捷的交通選擇。此路線不僅滿足居民日常通勤，更讓旅客輕鬆造訪山區世界級景觀。

205路線自石壁北天宮出發，串聯五元二角、九芎神木、雲嶺之丘等熱門景點，是連結草嶺主要觀光廊帶的重要路線。雲林縣石壁文化發展協會表示，新路線讓當地居民與外地遊客往返山區景點更加順暢，有助提升休閒旅遊體驗與生活便利性。

為符合偏鄉需求，該路線採固定班次與預約服務並行的彈性模式，每週三至週日上午提供固定班次，下午則開放預約，只要提前一天預約、2人成行即可出發。車上也提供全程導覽講解服務，讓乘客在移動途中了解當地自然與人文故事，享受寓教於樂的旅程。

嘉義區監理所表示，「幸福巴士」是中央與地方合作的重要成果，未來將持續精進服務內容，完善偏鄉交通網絡，打造更友善的旅遊環境，帶動草嶺、石壁地區整體發展。