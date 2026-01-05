2050年台灣失智率破12%、長照十年至少燒800萬…南山總座：最怕「人比存款活得久」，這些事不能等





台灣在2024年正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口占比突破20%。這不只是人口統計上的一條線，而是一場所有人都無法置身事外、必須正面迎接的人生變局。

在「百歲人生有備而來・永續健康趨勢論壇」中，南山人壽總經理范文偉以數據揭露台灣即將面臨的長壽衝擊——失能、失智、財務風險、退休金不足、醫療通膨、家庭照護崩解——這些挑戰正在加速逼近。

然而，他也提出不同於恐慌論的關鍵觀點──長壽不是負擔，而是另一種人口紅利，只要我們願意用新的角度準備，百歲人生也能變成祝福。

平均壽命突破81歲，百歲人生將成常態

范文偉以人口金字塔說明，1950年全球仍呈現典型的「底寬頂窄」結構，如今已急速向橄欖形靠攏，台灣更走在世界最前端。

1925年，台灣平均壽命僅38歲；但到了2024年，國人平均壽命已達81.5歲，女性更高達84歲。推估2070年，台灣百歲以上人口將突破10萬人。

這意味著—— 「你、你的父母、你的子女，很可能都會活過 100 歲。」

當人生突然被拉長20到30年，人生規劃、財務準備、醫療保障，必須全面重新設計。

三高不可怕，失能才是高齡健康最大殺手

許多人害怕血壓高、血脂高或血糖高，但范文偉指出，這些其實是「老化過程中的正常現象」，真正拉垮晚年品質的關鍵，是「失能」。

根據長期追蹤研究：

● 只有慢性病但未失能者，4年存活率仍可維持相對穩定。 ● 但一旦合併失能，存活曲線便急速下降。

因此，邁向百歲人生的首要任務是：保持肌力、延緩失能、維持身體活動能力。

體適能比數值更重要，而「越動越健康」不是口號，而是延長健康餘命的關鍵。

台灣2050年失智率恐突破12%

目前台灣65歲以上族群，失智盛行率約8%；推估2031年將達47萬人，2041年增至68萬人。若隨壽命持續延長，2050年失智率恐突破12%。

范文偉直言，這不是一個單純的疾病議題，而是一場長期、全面性的家庭衝擊——

● 日夜顛倒 ● 情緒起伏 ● 走失 ● 妄想 ● 需要24小時監測

許多家庭更因失智照護，導致兄弟姊妹失和、財務崩解、身心俱疲。

照護費用一年近百萬元

南山人壽調查指出，失智患者每年醫療費用約53萬元；若需聘僱看護，年支出約40萬元，合計接近98萬元。

而失智平均照護年數約7至10年，代表一個家庭至少需準備600至800萬元，這還未包含：

● 醫療通膨（約4.7%）

● 消費通膨（約2%）

● 標靶藥物不在健保給付範圍

這也讓每個人都必須提早思考：「如果我活得比想像久，我的錢夠用嗎？」

被忽略的失智新風險，藏在日常裡

范文偉也分享最新醫學發現，「喝瓶裝水時，平均會攝入500顆塑膠微粒，胃腸吸收後，微粒可能進入血液、累積於大腦。」解剖發現，失智者腦部的微塑膠含量，竟是一般人的2至3倍。

此外，兩大高風險因子也常被忽略：

● 缺牙 → 咀嚼不足 → 腦部血流下降 ● 睡眠呼吸中止症 → 大腦缺氧 → 認知退化

這些都提醒我們，失智並非命運，而是可以被預防的「生活疾病」。

保險從「理賠」走向「健康陪伴」

面對百歲人生，范文偉認為，保險的定位必須徹底轉型——保險不再只是「生病後給付」，而是「協助保戶活得健康」。

南山提出「五大永續健康帳戶」，涵蓋個人、生活、企業、社會與環境健康，並透過「 外溢機制」（健康換紅利）、「 健康守護圈」（協助長照、輔具、短期照護），以及「健康管理服務公司」（未來醫療互聯網）等三環，打造一個讓保戶「越健康越有價值」的生態系。

長壽將至，準備從現在開始

范文偉以一句話總結所有挑戰：「有些事不能等，有些事沒有第二次機會。」

長壽不是詛咒，而是一段新的生命周期。

只要提早準備、建立健康習慣、做好財務與風險管理，每個人都能活得久、也活得好。

