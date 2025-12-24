2050 淨零是Mission Impossible！吳誠文：智慧微電網是國安與產業關鍵

南臺科技大學「智慧微電網產業人才及技術培育基地」24日揭牌，國科會主委吳誠文(中)等各界貴賓到場見證。(曹婷婷攝)

斥資1.5億元打造的南臺科技大學「智慧微電網產業人才及技術培育基地」24日揭牌，國科會主委吳誠文不諱言，2050年淨零幾乎是Mission Impossible，要達成淨零碳排同時兼顧產業發展所需，困難重重。他說，在AI產業帶動用電量快速下，區域型智慧微電網未來將扮演關鍵角色，除可減少長途輸送電力造成損耗，也有助災害發生時維持社會韌性，發展自給自足且穩定的智慧微電網已成國安與產業發展關鍵。

南臺科大上午舉行「智慧微電網產業人才及技術培育基地」揭牌典禮，該計畫由吳誠文擔任南臺科大校長期間申請。吳誠文表示，發展綠電是趨勢，在AI產業帶動用電量快速成長情況下，區域型智慧微電網未來將扮演關鍵角色，除了可減少長途輸送電力造成的損耗，也有助在災害發生時維持社會韌性。

國科會主委吳誠文(前排右二)參觀「智慧微電網產業人才及技術培育基地」。(曹婷婷攝)

他說，政府規畫於台南沙崙智慧綠能科學城設置中型算力中心，並朝向建置區域型微電網努力，將有助相關產業鏈發展，也會有相關人才需求。他提到，南臺科大透過與教育部、台電及工業技術研究院合作，致力於研發固態電力電子與儲能技術，並將校園轉化為真實的產品驗證場域，這項計畫不僅提升能源使用效率，更希望透過產學交流，培育具備實作經驗的專業技術人才，最終目標是建立自主產業鏈，讓台灣綠能經驗從在地校園擴散至國際市場。

南臺科大校長黃能富表示，這項計畫於吳誠文擔任校長任內奠基，獲教育部補助8500萬元、校方自籌2000萬元，總投資規模突破1億元，基地結合700千瓦（KW）太陽能發電設備、智慧儲能系統、電解產氫與燃料電池發電系統，打造「類產線」教學環境，一條龍培育產業所需人才。他說，校方將校內西淮館打造為淨零示範場域，結合中央監控戰情室及智慧充電樁納入課程，實務上則在校內7-ELEVEN門市應用，斷電時可供應商店約2天電力所需，維持基本民生相關需求。

教育部技職司長楊玉惠表示，綠電是國家戰略走向，結合智慧微電網在各行各業應用也會相當重要，南台科大智慧微電網基地計畫串聯鄰近6所學校，規畫一條龍式課程，將帶動區域技職教學整體升級，培育大量具備即戰力的專業人才。

副市長趙卿惠指出，智慧微電網攸關城市能源韌性，今年7月丹娜絲風災經驗更凸顯電力與通訊穩定重要。她說，南臺科大將「七股風災」斷電痛點轉化為教學亮點，當外部供電中斷時，基地的「孤島運作模式」能主動接管供電，守護校園超商物資不斷鏈。

