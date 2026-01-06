206旅執行水銷作業 落實保密作為

記者謝承宏／綜合報導

為防範機敏資訊外洩，陸軍步兵206旅日前執行作廢公務資訊水銷作業，由單位保防官督導，針對所屬各單位逾期及失效之公文資料，實施集中清查與銷毀，落實保密管理規定。過程中逐箱檢視碎段情形，並確實完成封箱、清運與交接程序，隨後由專人押送至紙廠辦理水銷，確保整體流程嚴謹，有效杜絕任何洩密風險。

旅長江上校表示，保密工作是軍人基本責任，也是部隊安全的重要基石，各單位應確依規定落實每日碎段及定期清銷作業，持續培養官兵良好保密習慣，防範洩（違）密事件發生，確保部隊整體安全無虞。

步兵206旅執行作廢公務資訊水銷作業，落實保密作為。（206旅提供）