206旅步2營團康競賽 凝聚團隊向心

記者謝承宏／綜合報導

陸軍206旅步2營日前辦理新進官兵團康競賽，活動包含「誰是拳王」、「波浪呼拉圈」及「支援前線」等趣味關卡；役男們在輕鬆活潑且兼具競爭性的氛圍中彼此合作、相互激勵，不僅為緊湊的新訓生活增添歡笑，也展現良好的團隊精神與默契，現場氣氛熱絡。

旅長江上校表示，舉辦團康活動除可紓解訓練壓力，更重要的是讓官兵在愉快的過程中學習合作、勇於挑戰並彼此支持。他強調，部隊戰力源於團結，透過此類活動有助於培養信任感與向心力，在後續訓練與各項任務中發揮最佳效能，並期勉官兵以此次活動為起點，持續以正向態度迎接未來各項挑戰。

206旅步2營團康活動，凝聚團結向心。（206旅提供）