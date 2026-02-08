206旅軍事訓練254梯開訓 由民轉兵護家園

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍206旅步兵第5營常備兵役軍事訓練第254梯日前於犁頭山營區舉行開訓典禮。過程中，由新兵代表宣誓，並藉由授槍儀式，象徵役男完成由民轉軍的重要轉換，正式肩負守護家園的使命與責任，也代表軍旅生活與各項基礎訓練全面展開。

參謀主任張上校致詞時表示，軍事訓練是青年學子蛻變成長的關鍵歷程，期勉全體新兵珍惜受訓時光，嚴守紀律規範，在訓練中培養服從命令與團隊合作精神；並透過循序漸進、扎實完整的訓練內容，逐步強化個人素質，進而提升整體部隊戰力。同時，在軍旅生涯中不斷自我精進，建立正確軍人價值觀，為國軍注入堅實新血，成為兼具使命感與榮譽感的現代化國軍戰力。

206旅軍事訓練254梯開訓，象徵役男完成由民轉軍的重要轉換。（206旅提供）