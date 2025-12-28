209兵工廠專訪 賴總統談國防自主：打造台灣另一座「護國神山」

即時中心／顏一軒報導

總統賴清德近日接受電視台節目專訪，相關內容於今（28）日晚間8時播出。不同於以往在攝影棚或總統府內進行訪問，賴總統此次特別選在國防部軍備局生產製造中心第209廠受訪，盼透過實地場景，讓全民親眼看見國防預算並非只是一組數字，而是具體且真實的國防戰力，進而爭取社會大眾的支持，他更強調台灣國防自主後，將帶動經濟持續發展，很可能會成為國家另一座「護國神山」。

賴清德表示，特別挑選軍備局第209兵工廠受訪，是因為此地為我國重要的輪型裝甲車生產製造基地，最具代表性的即為「雲豹八輪裝甲車」，此外，包括40公厘榴彈砲、30公厘鏈砲等重要武器系統，也都在此生產製造。

賴清德強調，國防預算不單純只是一組數字而已，背後有一個真實的國防武器裝備的意義存在，因此如果有辦法提供給國軍數量夠、質量精的國防武力，國軍自然可以保護國家安全、每一個人民的生命財產安全。

主持人追問，能否達到未來自行研究、製造與發展國防的狀態？對此，賴總統不諱言，這就是他們的目標，只不過是在前總統馬英九執政的8年，因為國家的戰略不同，造成國防預算不斷減少，甚至低於GDP的2%以下，前總統蔡英文2016年上任後，才重新提高國防預算，並對美國與國際進行軍事採購，強調我國國防的自主。

賴總統說，如果國防能自主，未來因應外來挑戰所需求的國防武器，就可以透過國際合作，自己研發設計、生產製造與修復，可以隨時來升級，讓國防武器更加精良，也能藉此提供給國軍最好的武器。

有道是｢工欲善其事，必先利其器」，賴清德重申，他身為三軍統帥，責任就是保護國家，跟國軍站在一起，他們所需要的裝備武器，一定要能夠提供，如果沒有辦法提供足夠量、質精的武器給國軍弟兄使用是對不起他們，也無從要求他們要站在第一線能夠保護國家。

第三，賴清德認為，若能推動國防產業，這對於帶動台灣未來經濟發展是持續性的，很可能是台灣另一座「護國神山」，因此才會利用這個機會讓大家看看第209兵工廠，是要讓大家了解國防自主重要的一面。





