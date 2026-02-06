（記者許皓庭／綜合報導）農曆春節將近，許多家庭正忙著年前大掃除、採買年貨、整理客房迎接親友來訪；但冬季低溫與日夜溫差，也讓居家風險悄悄升高。從浴室濕滑跌倒、客廳絆倒，到取暖與瓦斯熱水器通風疏忽，意外往往發生在最熟悉、最容易鬆懈的日常。21 世紀不動產整理「四大空間安全檢核清單」，提供一套可立即執行的居家安全指南，讓新年從「住得更好」開始，也從「住得更安全」開始。

圖／21世紀不動產揭秘：年節掃除必備安全檢核表（21世紀不動產 提供）

Point 01：客廳最常待，也最容易「被忽略」的風險場

關鍵原則：地面防滑、邊角柔化、物件固定、危險物上鎖收納



地毯／踏墊務必止滑 ：選擇背面止滑材質或加止滑墊，避免拖行造成滑倒、絆倒。

餐桌盡量不鋪桌巾 ：若使用桌巾，需以桌面玻璃或固定夾具加固，避免孩童拉扯翻倒熱湯、餐具。

插座加裝安全防護蓋 ：減少幼兒好奇觸碰造成觸電風險。

繩線「離手可及」 ：窗簾繩、延長線、充電線等，統一收束並固定於牆角或高處，地面走線建議使用配線槽，降低纏繞與絆倒。

門框與門邊加防夾護條 ：避免門突然關上夾傷手指。

家具尖角做圓角處理 ：以軟質護角固定於桌角、茶几角，降低碰撞受傷。

高、重、易倒物「一定要固定」 ：收納櫃、展示櫃、電視等建議加防傾倒固定；櫃門可加安全扣，避免孩童拉開後物品掉落。

小物與危險物分層收納、上鎖優先：清潔劑、三秒膠、打火機、藥品、剪刀刀具等，務必放在孩童碰不到且可鎖的櫃位；避免誤食、窒息或割傷。

圖／設置阻隔或安全門欄，對學步孩童特別重要。（21世紀不動產 提供）

Point 02：廚房與浴室濕滑高風險，防跌、防燙、防中毒三件事

關鍵原則：動線阻隔、防滑材質、通風與設備安全



設置阻隔或安全門欄 ：對學步孩童特別重要，降低誤入廚房、浴室接觸熱源與積水的機率。

浴室物品「上牆收納」 ：刮鬍刀、清潔用品、瓶罐避免放低處；置物架高度以孩童碰不到為原則。

櫃體邊角加護角 ：特別是浴室較狹窄、轉身易碰撞的位置。

瓦斯開關、水龍頭、馬桶蓋加防護 ：避免孩童誤轉瓦斯、誤放水造成危險。

地面全面防滑 ：防滑墊務必鋪設於浴室與廚房常走動區；大水桶、臉盆等容器不蓄水，降低滑倒與溺水風險。

瓦斯、熱水器「通風」是底線 ：設備盡量設置於室外通風處或加裝排氣管；使用前後保持通風。近期亦有室內使用瓦斯爐具、設備造成一氧化碳中毒的事件，提醒民眾切勿在通風不足的室內長時間用火。

高齡友善加分項：乾濕分離搭配防滑磁磚；冬季可評估裝設暖風機、輔助把手與夜間感應燈，降低溫差與夜間起身滑倒風險。

圖／房與浴室濕滑高風險，防跌、防燙、防中毒三件事。（21世紀不動產 提供）

Point 03：陽台與樓梯是「高度風險區」，防爬防墜要做在前面

關鍵原則：欄杆高度、間距管理、樓梯口阻擋、視覺引導



陽台欄杆高度與間距要符合安全 ：欄杆高度建議不低於 110 公分，高樓層可再提高；欄杆間距需避免孩童鑽爬，陽台避免擺放可攀爬物。窗戶可加安全鎖，必要時評估隱形鐵窗等防護。

樓梯口設穩固柵欄 ：出入口加裝孩童不易開啟的安全柵欄，降低跌落風險。

尖角柔化、扶手順手 ：樓梯扶手尖角可包覆軟材；扶手高度與握感要讓長者可確實支撐。

樓梯「一致高度＋照明」：踏階高度一致、增加夜間照明與反光貼，有助降低長者在光線不足下的跌倒風險。

Point 04：戶外與附屬空間同樣要顧到

倉庫／儲藏間加鎖 ：避免幼童誤入、翻找工具或化學用品。

水溝、蓄水池、魚塭加蓋或設圍籬：庭院與戶外水域周邊需有防墜設施，避免孩童跌落。

21 世紀不動產企劃研究室副理董家菱提醒，居家意外往往發生在「最容易鬆懈」的時刻，例如大人都在家、以為有人顧；或剛回到家想放鬆、孩子反而特別興奮的那一段時間。「安全不是喊一聲『不要』就會長出來，而是要用收納、動線與設備，把風險從生活裡移開；同時也要用孩子聽得懂的方式，慢慢建立對危險的理解與應對能力。」

廣告 廣告

