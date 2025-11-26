21世紀不動產響應公益路跑 黃阿瑪同場亮相 王暐傑完賽倡幸福家園

（記者張芸瑄／台北報導）由台北市不動產仲介公會主辦的「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，日前於凱達格蘭大道圓滿落幕。現場除了有超人氣 IP「黃阿瑪」萌翻全場、引領近兩千名跑者熱情開跑外，活動更迎來另一波高潮——贊助單位 21世紀不動產總經理王暐傑 不僅號召同仁共襄盛舉，更親身挑戰公益路跑並完賽。這場賽事在「萌力」與「毅力」的雙重加持下，不僅為台北街頭注入活力，更透過總經理「為愛堅持」的跑姿，深刻傳遞品牌守護「家」的核心價值。

圖／21世紀不動產總經理王暐傑（前排藍衣者）親自領跑12K，在清晨的凱達格蘭大道上展現企業家毅力，以實際行動實踐對公益的堅持。（21世紀不動產 提供）

結合超人氣IP 捐贈150萬落實「幸福家園」真義

本次活動主題為「幸福家園」，除結合超人氣IP「黃阿瑪」增添溫馨亮點，主辦單位更宣布同步捐贈新台幣150萬元予「公益臺北愛心平台」，款項將投入於協助弱勢家庭、長者照護及兒少權益等。

圖／【新聞圖片2】萌翻全場！超人氣IP「黃阿瑪」驚喜現身為跑者加油。21世紀不動產總經理王暐傑（圖中）代表接受感謝狀，攜手透過「萌力」與「毅力」傳遞幸福家園真義。（21世紀不動產 提供）

21世紀不動產表示，房仲產業長期深耕在地，深知「家」是社會安定的力量。透過此次贊助與參與，品牌希望將對客戶服務的「小愛」，昇華為對社會關懷的「大愛」，這不僅呼應了政府推動宜居城市的願景，更讓「信任」與「關懷」成為房仲產業最核心的價值。

總經理王暐傑完賽：跑步如經營，關鍵在於「堅持」

在微涼的晨風中，21世紀不動產總經理王暐傑身著跑衣，與員工及同業夥伴並肩奔馳，展現出企業領袖親力親為的堅毅精神。王暐傑在順利完成公益路跑挑戰後表示，「企業的力量不僅止於不動產服務，更應持續回應社會需求。」

「跑步的過程與品牌經營相似，都需要長期的穩健推進、靈活的調整能力，以及面對挑戰時不放棄的毅力。」王暐傑指出，這正是21世紀不動產希望能帶給消費者的信賴感。他強調，本次參與公益路跑，是品牌落實「以人為本」與「值得信賴的房仲顧問」精神的延伸。在產業鏈攜手投入下，這場盛事不僅是一場運動比賽，更象徵房地產相關產業共同守護城市與居民的承諾。

圖／產業領袖齊心！21世紀不動產總經理王暐傑（左）完賽後與台北市仲介公會理事長蘇金城（右）於總統府前開心合影，展現房仲產業團結一心、共同致力公益的深厚情誼。（21世紀不動產 提供）

21世紀不動產強調，未來將持續深化社會參與，貫徹『Give it 121%』的品牌精神——不只在房產服務上追求卓越，更願付出超越 121% 的心力回饋社會，具體實踐讓家園更美好的承諾。

關於 CENTURY 21®

CENTURY 21® 創立於 1971 年美國加州，由房地產傳奇人物 Arthur E. Bartlett 與 Marsh Fisher 共同創辦。1997 年引進台灣，並於 2002 年設立亞太區總部，成為全球版圖拓展的重要據點。（www.century21.com.tw）

品牌秉持「優質化、國際化、科技化」核心理念，攜手全球逾 169,000 名專業經紀人，致力提供高效、可信賴的房地產服務。CENTURY 21® 同時為加盟系統成員提供業界領先的工具、資源與行銷支持，全面提升服務品質與業務競爭力。

目前 CENTURY 21® 擁有超過 16,000 個據點，遍佈全球 86 個國家與地區，已躍升為全球最大房地產仲介品牌，持續擴大全球影響力，穩固其國際連鎖領導地位。

Century 21 Real Estate LLC 為美國上市公司 Anywhere Real Estate Inc.（NYSE: HOUS）旗下子公司。母公司為全球房地產加盟與特許經營領域的領導品牌，業務涵蓋房仲、搬遷與結算等多元服務。

© 21 世紀不動產 All rights reserved. 各加盟店均為獨立擁有及經營。

