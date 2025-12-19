21世紀不動產：2025告別激情 盤整中尋找新機會

【記者柯安聰台北報導】2025年台灣房市在政策緊縮與景氣轉折交織下，告別「追價搶房」的高溫氛圍，步入理性盤整與結構調整期。全球最大房仲品牌21世紀不動產19日發布年度房市觀察指出，六都交易量持續收斂：單月月減6.3%、年減19.7%；累計1至11月買賣移轉僅18萬4704棟、較去年同期年減26.1%。以目前進度推估，全年恐陷入「26萬棟保衛戰」，並可能寫下2017年以來新低量。值得注意的是，在量縮背景下，房價並未崩跌，而是維持高檔區間震盪，市場主導權已由賣方轉向買方。對自住與換屋族而言，現階段不必再追價進場，反而更能在可控節奏下從容議價、精選條件、擇優布局。



在產品表現上，市場呈現明顯的「強弱分歧」。過去投資色彩濃厚的預售屋市場，受《平均地權條例》修法長尾效應及資金成本上升影響，部分重劃區出現解約與轉售潮，價格修正壓力較大。反觀成屋市場，位於精華地段的中小坪數住宅、公寓及機能成熟的首購型大樓，因具備「總價可負擔」與「生活機能強」雙重優勢，在盤整期展現極佳抗跌性。



21世紀不動產指出，建商推案策略已出現轉向，從過去追求「推案量能」與「拉高單價」，轉為專注於「產品定位」與「居住品質」的競爭，顯示市場正回歸以消費者需求為核心的基本面。







（圖）2025年台灣房市在政策緊縮與景氣轉折交織下，告別「追價搶房」的高溫氛圍。（圖片來源:21世紀不動產）



區域發展上，「軌道經濟」與「科技廊帶」依舊是支撐房市的兩大主軸。北北桃生活圈受惠於就業機會集中與剛性自住需求，北市核心蛋黃區與捷運沿線展現極高韌性；中部地區則因重劃區供給釋出、競爭加劇，議價空間擴大，成交明顯回歸「總價與機能」導向。南二都（台南、高雄）在科技設廠題材降溫後重回基本面，呈現「強區續強、弱區回檔」的兩極走勢；具備實質產業人口與成熟機能的區段，如高雄美術館特區、台南南科周邊，價格波動相對收斂。綜觀整體，在市場降溫之際，區域結構差異反而更為清晰，「地段含金量」、「供給消化速度」與「產品力」，已成為能否守價及提升成交效率的關鍵分水嶺。



針對2026年房市走向，21世紀不動產企劃研究室提出三大關鍵預測：

1.資金環境：雖然全球升息循環近尾聲，但國內5大銀行新承作房貸利率仍處相對高檔（截至2025年10月統計為2.31%），加上選擇性信用管制短期難鬆綁，高資金成本將促使投資買盤持續退場，市場將延續「量縮價穩」。



2.政策效應：政策效應：政策重心將持續聚焦於「抑制投機、保障自住」。新青安貸款撥款已排除《銀行法》72-2放款比率限制（回溯自2025年9月1日），有助緩解房貸排隊卡關；惟銀行仍將落實徵審與貸後管理，信用資源更傾向首購與自住。同時，囤房稅2.0上路將加速多屋族汰弱留強，有助釋出閒置資產。



3.買氣結構：交易量能將在低檔逐步打底，價格修正將以「議價換成交」呈現。市場結構更偏向剛性需求，買方將更重視通勤時間、學區品質與生活機能，而非單純的短線增值空間。



21世紀不動產企劃研究室副理董家菱建議，年末是檢視自住房需求與資產配置的關鍵時點。對於購屋族而言，應以「可負擔月付金」為核心，審慎評估利率風險與現金流；對於屋主來說，則應掌握市場回歸理性的節奏，適時依地段、產品條件調整價格期待，才能在盤整期中順利成交，找到真正的「新機會」。（自立電子報2025/12/19）