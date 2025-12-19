21世紀不動產：2025告別激情 盤整中尋找新機會
【記者柯安聰台北報導】2025年台灣房市在政策緊縮與景氣轉折交織下，告別「追價搶房」的高溫氛圍，步入理性盤整與結構調整期。全球最大房仲品牌21世紀不動產19日發布年度房市觀察指出，六都交易量持續收斂：單月月減6.3%、年減19.7%；累計1至11月買賣移轉僅18萬4704棟、較去年同期年減26.1%。以目前進度推估，全年恐陷入「26萬棟保衛戰」，並可能寫下2017年以來新低量。值得注意的是，在量縮背景下，房價並未崩跌，而是維持高檔區間震盪，市場主導權已由賣方轉向買方。對自住與換屋族而言，現階段不必再追價進場，反而更能在可控節奏下從容議價、精選條件、擇優布局。
在產品表現上，市場呈現明顯的「強弱分歧」。過去投資色彩濃厚的預售屋市場，受《平均地權條例》修法長尾效應及資金成本上升影響，部分重劃區出現解約與轉售潮，價格修正壓力較大。反觀成屋市場，位於精華地段的中小坪數住宅、公寓及機能成熟的首購型大樓，因具備「總價可負擔」與「生活機能強」雙重優勢，在盤整期展現極佳抗跌性。
21世紀不動產指出，建商推案策略已出現轉向，從過去追求「推案量能」與「拉高單價」，轉為專注於「產品定位」與「居住品質」的競爭，顯示市場正回歸以消費者需求為核心的基本面。
（圖）2025年台灣房市在政策緊縮與景氣轉折交織下，告別「追價搶房」的高溫氛圍。（圖片來源:21世紀不動產）
區域發展上，「軌道經濟」與「科技廊帶」依舊是支撐房市的兩大主軸。北北桃生活圈受惠於就業機會集中與剛性自住需求，北市核心蛋黃區與捷運沿線展現極高韌性；中部地區則因重劃區供給釋出、競爭加劇，議價空間擴大，成交明顯回歸「總價與機能」導向。南二都（台南、高雄）在科技設廠題材降溫後重回基本面，呈現「強區續強、弱區回檔」的兩極走勢；具備實質產業人口與成熟機能的區段，如高雄美術館特區、台南南科周邊，價格波動相對收斂。綜觀整體，在市場降溫之際，區域結構差異反而更為清晰，「地段含金量」、「供給消化速度」與「產品力」，已成為能否守價及提升成交效率的關鍵分水嶺。
針對2026年房市走向，21世紀不動產企劃研究室提出三大關鍵預測：
1.資金環境：雖然全球升息循環近尾聲，但國內5大銀行新承作房貸利率仍處相對高檔（截至2025年10月統計為2.31%），加上選擇性信用管制短期難鬆綁，高資金成本將促使投資買盤持續退場，市場將延續「量縮價穩」。
2.政策效應：政策效應：政策重心將持續聚焦於「抑制投機、保障自住」。新青安貸款撥款已排除《銀行法》72-2放款比率限制（回溯自2025年9月1日），有助緩解房貸排隊卡關；惟銀行仍將落實徵審與貸後管理，信用資源更傾向首購與自住。同時，囤房稅2.0上路將加速多屋族汰弱留強，有助釋出閒置資產。
3.買氣結構：交易量能將在低檔逐步打底，價格修正將以「議價換成交」呈現。市場結構更偏向剛性需求，買方將更重視通勤時間、學區品質與生活機能，而非單純的短線增值空間。
21世紀不動產企劃研究室副理董家菱建議，年末是檢視自住房需求與資產配置的關鍵時點。對於購屋族而言，應以「可負擔月付金」為核心，審慎評估利率風險與現金流；對於屋主來說，則應掌握市場回歸理性的節奏，適時依地段、產品條件調整價格期待，才能在盤整期中順利成交，找到真正的「新機會」。（自立電子報2025/12/19）
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
錢鏡你家／看懂散戶虧錢3大陷阱 周行一曝只買2檔ETF年賺11%
當全台灣的股民都在追高AI、焦慮沒上車就賺不到時，有位退休教授卻老神在在，他是政大前任校長周行一，不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。周行一在《錢鏡你家》節目中分享，投資人永遠都處在追高殺低的情境，到頭來卻白忙一場，他揭開散戶賠錢的3大陷阱，並教戰「八喜投資法」，安穩取得市場平均報酬。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 8
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停 開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
小男友揪一起買房好嗎？為何專家說登記「一人一半」虧大了？3大隱形風險一次搞懂
不少情侶在愛正濃時，尚未結婚男方通常會想先一起買房共築愛巢，不過，究竟情侶可以一起買房子嗎？多數人通常為了雙方都有所保障，會選擇登記一人一半的「共同持有」。對此，有專家直言這種登記方式，會在「購入第二間房或換屋時」碰上問題，一起來看情侶、朋友共同購屋時，選擇「共同持有」的影響與風險。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
台股終場漲227點結束連4黑…「這檔記憶體」卻跌近半根 成交爆量直逼50萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（19）日開高走高，加權指數終場大漲227.82點，漲幅0.83％，終結連4黑，成交金額5530.61億元。電子權值股收盤表現，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
工具機出口慘 遭銀行追加擔保品
機械業及工具機業面臨對等關稅、匯率雙重衝擊，出口受創最深，不少業者原計畫由中小企業信用保證基金擔保，向銀行申請貸款，反遭往來銀行要求增加抵押擔保品，尤其公股銀行百般推託，讓政府協助中小或微型企業度過關稅風暴美意打折。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 7
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 17
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 2
00919填息了！僅花兩天 128萬股民息利雙收
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 9
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 9
843張中籤現賺6.2萬！台積電夥伴轉上櫃今申購最終日 第三季獲利季增300%超亮眼
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導致力於開發設計化學品供應設備的矽科宏晟，將從興櫃轉上櫃，上櫃前現金增資發行新股，10%由員工認購，其餘同時以競價拍賣及...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
台積電跌破季線「還能買？」 法人揭2利空夾擊「這天前」快卡位
「護國神山」台積電（2330）近日股價遭遇亂流，失守被市場視為「生命線」的季線支撐，全台百萬股民心慌慌「現在還能不能買？」掀起討論。對此，法人直言台積電正受到「兩大利空」夾擊，導致股價回檔消化壓力，但也拋出定心丸，強調後頭還有「兩大利多」撐腰，現在的反彈拉回，正是提前卡位明年行情的絕佳時機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
台積殺尾盤爆1.8萬張大量 鴻海廣達硬撐 台股收盤漲227點
台股今（19日）盤中一度大漲超過400點，尾盤漲勢略為收斂，終場收在27696.35點，漲227.82點，大型權值股台積電一度上漲25元至1455元，但尾盤出現賣壓一路走低，爆出1.8萬張大量，最終收在平盤1430元。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 5
換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（18）日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資今日賣超上市股票27...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
「處理新青安代價滿高的！」 央行楊金龍10大QA一文看懂
央行房市管制沒有鬆綁，但房貸回歸各銀行內部控管，央行總裁楊金龍強調，這不是甩鍋，至於是否樂見「新青安2.0」實施，他坦言「處理新青安代價很高」，《Yahoo股市》也一次統整民眾最關心的10大QA。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 56
【Yahoo早盤】台股回神大漲逾300點站上月線 分析師林漢偉揭盤中2大變數
受到美股收高影響，台股今（19）日早盤大漲逾300點站上月線，截至上午9時30分，加權指數來到27,834.16點，上漲365.63點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，今日屬於跌深反彈，預計維持在相對高檔區進行量縮觀望，若為套牢的股票，建議先續抱。他也提醒，盤中需要留意日本央行的利率決策會議以及尾盤富時指數調整。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 7
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 1 天前 ・ 50