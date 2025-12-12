（記者許皓庭／綜合報導）面對房市高檔盤整與數位浪潮的雙重挑戰，全球最大房仲品牌21世紀不動產，日前舉辦「2025店東長經營者大會」順利落幕。由董事長王福漲與總經理王暐傑親自領軍，召集全台加盟夥伴齊聚一堂。本次大會以「聚變領域 燃動品牌核能量（Infinite Energy）」為主題，除了揭示品牌未來的數位轉型藍圖，更邀請到程曦資訊董事長黃士軍與房市權威張欣民進行專題論壇，展現品牌在變局中「聚變」突圍、引領亞太市場的強烈企圖心。

圖／21世紀不動產2025店東長大會登場。聚焦「聚變領域」燃動品牌核能量（21世紀不動產 提供）

剖析房市變局 董事長王福漲：區域能量南移，信任是成交關鍵

針對近期房市走向，21世紀不動產亞太區暨台灣區董事長王福漲分析，受政策與資金面雙重緊縮影響，市場正進入「交易量低、價格盤整、信心修復」的週期。但他敏銳指出，雖然整體觀望，但「區域能量正在重新分布」，隨著台積電效應帶動產業鏈南移，高雄、嘉義、台南逐漸崛起為次級成長核心，展現出城市能量的再平衡。

在這樣的環境下，王福漲定調未來核心戰略只有兩個字：「成長」 。他強調，當消費者面對不確定性時，在意的已不再只是價格，而是「我可以信任誰？」的安心決策 。因此，房仲角色必須從單純的仲介升級為「資產顧問」 。他提出「擴展據點、廣納人才、提升績效」三大推進軸 ，並宣示將推動「國際加重」戰略，致力於讓台灣夥伴擁有更多元武器，真正做到「立足台灣，賺向全球」。

圖／剖析房市變局，21世紀不動產董事長王福漲：區域能量南移，信任是成交關鍵。（21世紀不動產 提供）

總經理王暐傑誓言「改變規則」：從聚變到主宰

「我們不是來參加比賽的，我們是來改變規則的。」21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑以這句充滿魄力的宣言，為品牌未來的科技佈局定調。他引用奧運跳高選手 Dick Fosbury 開創「背越式」跳高的故事，勉勵全體夥伴在舊方法達到極限時，必須勇敢「走出自己的路」，並感性強調：「請各位記住，CENTURY 21 的黃金，不是顏色，是價值。」

會中，王暐傑正式發布「從聚變，到主宰（From Fusion to Dominance）」的轉型願景，並提出驅動成長的「行銷科技雙引擎」。在科技端，將全面重建 AI Ready 的基礎建設、打造整合式後台、升級消費者網站體驗，並深化 LINE OA 的私域流量經營；在行銷端，則導入「Hero 品牌形象、Hub 內容黏著、Help 搜尋主宰」的三層架構。他強調，透過這套完整的數位生態系，將讓21世紀不動產從傳統房仲體系，進化為具備數據大腦的領先科技房仲品牌。

圖／21世紀不動產總經理王暐傑誓言「改變規則」：從聚變到主宰（21世紀不動產 提供）

擁抱AI與數據 日式「手締」儀式凝聚團結能量

本次大會內容扎實，除了高層策略佈達，更安排了「AI浪潮下的轉型生存策略」專題論壇，由程曦資訊董事長黃士軍剖析如何掌握數位浪潮；以及房市權威張欣民針對最新房地產趨勢進行深度解析。此外，來自日本大阪的加盟店東田中聰也親臨現場，分享跨國經營的心法與實戰靈感。

活動尾聲，迎來了充滿儀式感的壓軸時刻。由日本總部常務董事高橋龍二親自帶領，全場共同進行日本傳統的「手締（Tejime）」儀式。這項儀式不僅象徵著圓滿與繁榮，更是21世紀不動產日本總部的獨特傳統——全場依照「3-3-3-1」的獨特節奏，共計拍手21下，以此呼應品牌「21」之名。當整齊劃一的掌聲響徹會場，不僅具象化了台日體系間的緊密連結，更在震撼的共鳴聲中，將全台夥伴的團結士氣凝聚至最高點。

正如大會主題「聚變領域」所述，這股力量不僅是瞬間的爆發，更是持續前進的動能。透過這場盛會與象徵團結的締結儀式，21世紀不動產展現了擁抱科技、佈局全球的強大決心。展望未來，品牌將持續匯聚這股核能量，在亞太市場綻放最耀眼的光芒，致力為消費者提供超越期待的全球化服務體驗。

關於 CENTURY 21®

CENTURY 21® 創立於 1971 年美國加州，由房地產傳奇人物 Arthur E. Bartlett 與 Marsh Fisher 共同創辦。1997 年引進台灣，並於 2002 年設立亞太區總部，成為全球版圖拓展的重要據點。（www.century21.com.tw）

品牌秉持「優質化、國際化、科技化」核心理念，攜手全球逾 169,000 名專業經紀人，致力提供高效、可信賴的房地產服務。CENTURY 21® 同時為加盟系統成員提供業界領先的工具、資源與行銷支持，全面提升服務品質與業務競爭力。

目前 CENTURY 21® 擁有超過 16,000 個據點，遍佈全球 86 個國家與地區，已躍升為全球最大房地產仲介品牌，持續擴大全球影響力，穩固其國際連鎖領導地位。

Century 21 Real Estate LLC 為美國上市公司 Anywhere Real Estate Inc.（NYSE: HOUS）旗下子公司。母公司為全球房地產加盟與特許經營領域的領導品牌，業務涵蓋房仲、搬遷與結算等多元服務。

© 21 世紀不動產 All rights reserved. 各加盟店均為獨立擁有及經營。

