21世紀不動產2025店東長大會登場 聚焦「聚變領域」燃動品牌核能量
（記者許皓庭／綜合報導）面對房市高檔盤整與數位浪潮的雙重挑戰，全球最大房仲品牌21世紀不動產，日前舉辦「2025店東長經營者大會」順利落幕。由董事長王福漲與總經理王暐傑親自領軍，召集全台加盟夥伴齊聚一堂。本次大會以「聚變領域 燃動品牌核能量（Infinite Energy）」為主題，除了揭示品牌未來的數位轉型藍圖，更邀請到程曦資訊董事長黃士軍與房市權威張欣民進行專題論壇，展現品牌在變局中「聚變」突圍、引領亞太市場的強烈企圖心。
剖析房市變局 董事長王福漲：區域能量南移，信任是成交關鍵
針對近期房市走向，21世紀不動產亞太區暨台灣區董事長王福漲分析，受政策與資金面雙重緊縮影響，市場正進入「交易量低、價格盤整、信心修復」的週期。但他敏銳指出，雖然整體觀望，但「區域能量正在重新分布」，隨著台積電效應帶動產業鏈南移，高雄、嘉義、台南逐漸崛起為次級成長核心，展現出城市能量的再平衡。
在這樣的環境下，王福漲定調未來核心戰略只有兩個字：「成長」 。他強調，當消費者面對不確定性時，在意的已不再只是價格，而是「我可以信任誰？」的安心決策 。因此，房仲角色必須從單純的仲介升級為「資產顧問」 。他提出「擴展據點、廣納人才、提升績效」三大推進軸 ，並宣示將推動「國際加重」戰略，致力於讓台灣夥伴擁有更多元武器，真正做到「立足台灣，賺向全球」。
總經理王暐傑誓言「改變規則」：從聚變到主宰
「我們不是來參加比賽的，我們是來改變規則的。」21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑以這句充滿魄力的宣言，為品牌未來的科技佈局定調。他引用奧運跳高選手 Dick Fosbury 開創「背越式」跳高的故事，勉勵全體夥伴在舊方法達到極限時，必須勇敢「走出自己的路」，並感性強調：「請各位記住，CENTURY 21 的黃金，不是顏色，是價值。」
會中，王暐傑正式發布「從聚變，到主宰（From Fusion to Dominance）」的轉型願景，並提出驅動成長的「行銷科技雙引擎」。在科技端，將全面重建 AI Ready 的基礎建設、打造整合式後台、升級消費者網站體驗，並深化 LINE OA 的私域流量經營；在行銷端，則導入「Hero 品牌形象、Hub 內容黏著、Help 搜尋主宰」的三層架構。他強調，透過這套完整的數位生態系，將讓21世紀不動產從傳統房仲體系，進化為具備數據大腦的領先科技房仲品牌。
擁抱AI與數據 日式「手締」儀式凝聚團結能量
本次大會內容扎實，除了高層策略佈達，更安排了「AI浪潮下的轉型生存策略」專題論壇，由程曦資訊董事長黃士軍剖析如何掌握數位浪潮；以及房市權威張欣民針對最新房地產趨勢進行深度解析。此外，來自日本大阪的加盟店東田中聰也親臨現場，分享跨國經營的心法與實戰靈感。
活動尾聲，迎來了充滿儀式感的壓軸時刻。由日本總部常務董事高橋龍二親自帶領，全場共同進行日本傳統的「手締（Tejime）」儀式。這項儀式不僅象徵著圓滿與繁榮，更是21世紀不動產日本總部的獨特傳統——全場依照「3-3-3-1」的獨特節奏，共計拍手21下，以此呼應品牌「21」之名。當整齊劃一的掌聲響徹會場，不僅具象化了台日體系間的緊密連結，更在震撼的共鳴聲中，將全台夥伴的團結士氣凝聚至最高點。
正如大會主題「聚變領域」所述，這股力量不僅是瞬間的爆發，更是持續前進的動能。透過這場盛會與象徵團結的締結儀式，21世紀不動產展現了擁抱科技、佈局全球的強大決心。展望未來，品牌將持續匯聚這股核能量，在亞太市場綻放最耀眼的光芒，致力為消費者提供超越期待的全球化服務體驗。
原文連結：21世紀不動產2025店東長大會登場 聚焦「聚變領域」燃動品牌核能量
關於 CENTURY 21®
CENTURY 21® 創立於 1971 年美國加州，由房地產傳奇人物 Arthur E. Bartlett 與 Marsh Fisher 共同創辦。1997 年引進台灣，並於 2002 年設立亞太區總部，成為全球版圖拓展的重要據點。（www.century21.com.tw）
品牌秉持「優質化、國際化、科技化」核心理念，攜手全球逾 169,000 名專業經紀人，致力提供高效、可信賴的房地產服務。CENTURY 21® 同時為加盟系統成員提供業界領先的工具、資源與行銷支持，全面提升服務品質與業務競爭力。
目前 CENTURY 21® 擁有超過 16,000 個據點，遍佈全球 86 個國家與地區，已躍升為全球最大房地產仲介品牌，持續擴大全球影響力，穩固其國際連鎖領導地位。
Century 21 Real Estate LLC 為美國上市公司 Anywhere Real Estate Inc.（NYSE: HOUS）旗下子公司。母公司為全球房地產加盟與特許經營領域的領導品牌，業務涵蓋房仲、搬遷與結算等多元服務。
© 21 世紀不動產 All rights reserved. 各加盟店均為獨立擁有及經營。
更多引新聞報導
驚險畫面曝！小琉球水泥車過彎翻覆 路人神反應死裡逃生
遛巨蟒險遭勒斃！屏東男慘被纏頸昏厥 今年第二度因蛇送醫
其他人也在看
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 28
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 29
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 161
哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。太報 ・ 2 小時前 ・ 7
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 120
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 8
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前 ・ 27
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 174
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 213
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
砍年金藍拚三讀 綠：７千億破口人民買單
停砍公教年金相關修法，將在12號下午，立法院院會三讀闖關，但銓敘部警告，這會讓未來十年的撥補金額翻倍到近7千億元，換算下來，全台人民平均得多負擔3萬元。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 188