21世紀最偉大表演之一！ 甜茶《橫衝直闖》入圍金球獎三大獎項

「甜茶」提摩西夏勒梅主演的《橫衝直闖》入圍金球獎三大獎項。（龍祥電影提供）

鬼才導演賈許沙夫戴執導、票房巨星「甜茶」提摩西夏勒梅領銜主演的年度話題電影《橫衝直闖》將於25日台美同步上映。該片自紐約影展「秘密放映」後好評開始流傳，近期影評解禁「爛番茄」開出97％新鮮度的驚人表現（截至12月8日）。更在8日晚間入圍金球獎音樂及喜劇類最佳影片、音樂及喜劇類最佳男主角與最佳劇本3項重量級獎項提名，讓本片成為今年耶誕檔期最不容錯過的狂野之作。

《橫衝直闖》靈感取自傳奇桌球選手馬提瑞斯曼（Marty Reisman），但主角馬提莫瑟則是原創的虛構角色，一名在 1950 年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年。本片由《原鑽》導演賈許沙夫戴執導，延續他一貫「腎上腺素狂飆」的快節奏敘事風格，演繹這位放蕩球王的封神故事，靈感取材自真實人物，但劇情部分則是虛構的原創劇情片，讓導演可以解除束縛將油門直踩到底。

廣告 廣告

影評解除後，《橫衝直闖》的口碑火速飆升，爛番茄網站以97％的超高新鮮度，成為夏勒梅主演電影中口碑表現第二高的作品，僅次於《淑女鳥》的99％。國際權威媒體IndieWire大讚夏勒梅此次演出是「21世紀最偉大的電影表演之一」，綜藝報Variety形容這是「提摩西夏勒梅職涯的決定性演出」，Screen Rant更直言夏勒梅的表演「幾乎可以保證」他將成為2026年奧斯卡影帝強勁競爭者。

近期公開的正式預告片，揭示了馬提莫瑟（提摩西夏勒梅 飾）為了追求卓越，在混亂與高壓的紐約世界中到處「橫衝直闖」的傳奇面貌。如同 Inverse影評所言，本片是一場「既令人振奮又筋疲力盡的狂躁、瘋狂的旅程」。除了夏勒梅，共同演出的陣容還包括金獎影后葛妮絲派特洛、以及饒舌歌手「造物主」泰勒（Tyler, the Creator）的大膽轉型，大咖雲集，讓電影氣勢堆疊到新高度。

更多中時新聞網報導

總預算卡關 政院憂衝擊TPASS 挨轟情勒

町田啟太來台 笑喊要開卡車抗議

羅志祥撇和經紀人祕密結婚生子