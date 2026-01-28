21世紀「菸草案」開審 IG、YouTube遭控「蓄意設計陷阱」讓青少年成癮 TikTok已先和解

全球關注的社群媒體兒少成癮指標案，在陪審團遴選前夕出現戲劇性進展。原列被告的短影音巨頭TikTok於1月27日與原告達成和解協議，成為繼SnapInc.（Snapchat 母公司）之後，第二家選擇花錢消災以避開公開審訊的公司。



此舉讓Meta與Google旗下的YouTube陷入孤軍奮戰，必須在洛杉磯郡高等法院（Los Angeles County Superior Court）獨自面對關於「蓄意危害青少年心理健康」的嚴厲指控。

TikTok為何提前達成和解？



根據原告律師范山德（Joseph Van Zandt）證實，代號為「KGM」的19歲加州少女已與TikTok原則上達成和解協議。雖然具體金額與條款受保密協議限制未對外公開，但TikTok趕在審判真正開始前脫身，被視為避險舉動。法律專家分析，TikTok顯然不願讓公司內部演算法機制在法庭上被公開解剖，更希望避免高層在陪審團面前接受交互詰問的窘境。而另一家被告之Snap Inc.已於上周達成和解，支付金額則未公開。

目前，原本的「四大科技巨頭」被告陣營已減半，僅存Meta與YouTube準備迎接為期6至8個星期的馬拉松式審判。

本案的核心原告是一位代號為「KGM」的 19 歲少女。她的律師團採取了與 1999 年經典電影《驚爆內幕》（The Insider）中極為相似的法律策略：不爭執言論內容，而是主攻「產品設計缺陷」。

控方主張，這些社交平台就像當年的大菸草公司，明知產品有害卻刻意設計成癮機制。訴狀中指出，包括「無限捲動」（Infinite Scroll）、自動播放以及多巴胺驅動的通知系統，本質上就是為了癱瘓青少年的大腦自制力。原告 KGM 聲稱，自 11 歲接觸社群媒體後，便深陷於成癮與憂鬱的惡性循環，甚至產生輕生念頭。

控方律師團強調，這並非單純的內容爭議，而是「產品責任」問題。律師在訴狀中抨擊科技公司明知青少年大腦尚未發育完全，卻移植博弈產業的成癮技術，將孩子推入自毀性的負面回饋循環。



為何會被稱為「風向球審判」？



儘管兩名競爭對手相繼和解，Meta與Google目前仍採取強硬立場。Meta發言人發表聲明表示，強烈反對訴狀中的指控，並對證據充滿信心，認為心理健康是涉及學業、經濟與社會環境的複雜議題，不應歸咎於單一平台。

目前 Meta 仍緊抓美國《通訊規範法》第 230 條（Section 230）作為護身符，主張平台無須為用戶發布的內容負責。然而，原告律師正試圖繞過此防線，強調他們控告的是「讓人上癮的功能」而非「言論」。隨著審判推進，外界預計 Meta 執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）極有可能被迫出庭，針對公司內部是否曾隱瞞演算法成癮性研究進行說明。

此案之所以被稱為「風向球審判」（Bellwether Trial），是因為全美目前有超過1600件類似的個人與集體訴訟。KGM案的裁決結果，將直接影響未來法官如何判定科技平台是否應對「產品功能」導致的心理傷害負起法律責任。專家分析，此案情節與 1990 年代的大菸草公司訴訟案極為相似，當年該案導致菸草產業支付數十億美元和解金，並嚴格限制針對青少年的行銷活動。



如果陪審團最終裁定Meta或YouTube敗訴，科技巨頭恐將面臨比照 1998 年大菸草案的天價賠償，更可能迫使矽谷全面重新設計現有的演算法邏輯，徹底改變全球數十億青少年的網路使用模式。



