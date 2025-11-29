21人搶4名額 新竹分署招募森林護管員甄試開跑
林業及自然保育署新竹分署29日辦理森林護管員甄試，為護林戰力招募新血，本次共有21人報名、預計錄取4人，術科測驗參加者從19歲到59歲，除森林相關科系外，也涵蓋化學、資訊、物理等背景。多名考生具備專業證照，可望在未來山林管理工作中發揮所長。
新竹分署指出，本次甄試共有21人報名，預計錄取4人，第1天術科測驗到考人數15人、缺考人數6人，男性到考11人，女性到考4人，最年輕者僅19歲，年齡最大為59歲，其中到考有3位原住民，占到考人數的1／5，包括泰雅族及卑南族等。
新竹分署說明，29日進行的術科測驗項目包含騎乘循環檔重型機車及負重20公斤跑走1500公尺，藉以測試應試者的體能。負重跑走男性及格門檻為12分鐘，女性則為13分鐘30秒。測驗結果檔車騎乘及負重跑走各1位不及格，通過術科測驗者於明天參加筆試，並於下午進行口試。
這次甄試資格依報考身分有所不同，具原住民身分者，國中以上畢業，最近5年內累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等相關實務經驗；非原住民身分者則需具備高中畢業資格即可報考。
值得一提的是，這次報考人員學歷多元，除了森林相關科系外，還有化學、資訊、物理、餐飲、管理、社工等科系，部分考生並擁有專業證照，如籃球C級運動裁判證、輕艇C級運動教練證、高階野外急救、攜帶型加壓袋操作者證書、雪地攀登技術訓練結訓證書、景觀樹木相關研習課程結訓證書、心肺復甦術暨自動體外心臟電擊去顫器訓練證、攀樹教練證等。
新竹分署表示，本次甄試旨在補充基層巡護人力，強化山林保育工作。森林護管工作涵蓋森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、森林資源調查等多項任務，對體能與專業皆具挑戰性。
