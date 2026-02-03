21位好友「中頭獎」抱走46億！老闆透漏用「這1招」

國際中心／曾詠晞報導



比利時法蘭德斯地區的一座小村莊，近日因驚人的樂透大獎而成為全國焦點。當地21名好友集資購買了歐洲樂透彩（EuroMillions），並於1月30日共同贏得頭獎1.23億歐元（約新台幣46億元），這群幸運兒在均分獎金後，每人預計可分得約580萬歐元（約新台幣1.9億元）。這則消息一出，迅速成為各界熱議話題。





比利時的一個小村落，21名好友集資買了一張樂透彩並中獎，引起外界關注。（圖／翻攝自Ｘ ＠Le Média Positif）

比利時小村21名好友集資翻轉人生

根據法新社報導，對於能贏得如此巨額大獎的秘訣，售出這張中獎彩券的商店老闆塔爾維（Redgy Taerwe）表示，這主要都是靠運氣。他回憶當時的情景透露，這群老友是在週五早上來到他經營的商店，「週五早上，他們來這裡要求買一張大約105歐元（約新台幣3915元）的『電腦選號』」。塔爾維感嘆地補充道：「就這樣，他們就中獎了。」這次的高額獎金不僅創下當地紀錄，也是比利時歷史上極罕見的驚人頭獎數字，讓這家平凡的鄉間小店搖身一變成為「幸運聖地」。

販賣中獎樂透彩的老闆透露，這群好友是用電腦選號購買中獎彩券。此為中獎號碼。（圖／翻攝自臉書粉專《euro-millions.com》）

退休得主盼為子孫規劃美好未來

面對突然降臨的一大筆幸運之財，21位得主們既震驚又理性。一名已退休的得主瑪麗安（Marianne）受訪時說道「580萬歐元。是的，這太不可思議了！」，她回憶起中獎瞬間說：「我邊哭邊顫抖，看著我的丈夫說，這是怎麼一回事？」儘管情緒激動，夫妻仍相互擁抱：「我們要理智一點，別做任何傻事」。得獎當晚，21位好友在當地咖啡館相聚，用美食與氣泡飲慶祝。瑪麗安感性地表示，這筆錢會讓生活輕鬆一些，最重要的是能為子孫們保障美好的未來，「他們將會有美好的未來，這才是最重要的事」。

※《民視新聞網》提醒您，投注需有節制，建議您可遵循以下指引，讓彩券投注回歸娛樂本質：訂定投注預算，並按預算進行投注。

僅以自己所能負擔的金額進行投注。

不會為了投注而進行借貸或非法行為。

不要只顧投注而忽略其他自身或與親友的休閒活動。

為投注設定停損點，未中獎後不會因求回本而繼續進行投注。

