21位畢業生作品於員林市立美術館展出 展現創意與想像力

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】僑信國小第28屆美術班畢業成果展「展藝高飛」，自12月17日至12月28日在員林市立美術館展出，今（20）日上午10時舉行開幕式，現場貴賓雲集，吸引不少市民與家長前來參觀，共同見證學生藝術學習成果。

僑信國小第28屆美術班畢業成果展「展藝高飛」，展出21位畢業生多元藝術創作。（員林市公所提供）

開幕典禮由員林市代理市長賴致富表示，展覽作品展現孩子們豐富的想像力與創作能量，讓人感受到藝術所帶來的療癒力量。他指出，僑信國小美術班畢業成果展為今年員林市立美術館的壓軸展覽，為年度藝文活動畫下圓滿句點。

賴致富同時感謝彰化縣長王惠美推動黃金帝國都市更新計畫，未來市公所將與縣府共同努力，朝向規劃完整公共藝術與美術館空間邁進，持續提升員林的藝文能量。

賴致富也提到，近期員林市立圖書館充滿濃厚的聖誕節氛圍，當晚在員林公園舉辦的「2025員林平安YA」聖誕節活動，將有8公尺高聖誕樹點燈與踩街表演，邀請市民朋友踴躍參與。

僑信國小校長黃榮森表示，學校長期推動美感教育，透過系統化課程培養學生藝術素養與創新思維，本次成果展不僅呈現美術班學生的學習歷程，更象徵孩子們展翼高飛、迎向未來的重要里程碑，也凝聚教師與家長長期投入的成果。

本次「展藝高飛」成果展規劃四大主題展區，內容多元。包括長達5公尺的集體創作《關於飛翔的21種想像》，結合21位畢業生的創意，象徵以藝術為翼、乘夢飛翔；《藝啟．展開．光盒作用》融合LED光影與鹿角蕨紙藝，呈現學生在藝術滋養下成長的意象；《幻獸線蹤》系列運用傳統妝佛工藝「漆線雕」結合現代雕塑，展現文化傳承與創新；《藝欣二用》則以互動形式重新詮釋21幅世界名畫，呈現藝術多重視角的可能性。

僑信國小表示，「展藝高飛」不僅是學生畢業成果展，更是一場兼具教育意義與藝術價值的展覽，歡迎市民朋友、家長及藝術愛好者把握展期，前往員林市立美術館參觀，感受孩子們以藝術描繪未來的創作能量。