21個便當遭棄單！老闆報警追到最後 竟抓到自家前員工

高雄鳳山一間便當店去年遭棄單21個便當。（示意圖，取自PhotoAC）

高雄鳳山一間便當店去年遭人棄單21個便當，原以為是陌生客人惡作劇，警方追查後卻驚見下訂的人竟是店家的前員工。涉案的48歲曾姓女子利用自己申辦的手機號碼，請另一名女子打電話到老東家訂便當，並指定外送至高雄長庚兒童醫院，最後故意關機不接電話，讓外送員抱著整袋便當站在醫院門口，店家也無法挽回損失。全案日前由高雄地院依詐術致人損害財產罪判罰5000元，可易服勞役。

判決書指出，曾女去年2月從該便當店離職後，不明原因在同年8月找來一名女子協助打電話訂購21個綜合便當，總價2,520元，並指定外送到兒童醫院門口。外送員11時19分抵達後撥打聯絡電話，卻發現手機關機，只能抱著大量便當無處可送，造成店家材料費與運費損失。

警方查出門號為曾女申辦後，她辯稱是替一名「要來台灣的網友」辦門號，用完就把SIM卡放在佛桌上，後續就沒再理會。檢方依通聯與製作流程認定說法不可信，依詐欺罪起訴。

案件進入法院後，曾女改口坦承犯行，表達願意與便當店和解，但之後未赴調解庭，也未私下聯繫店家，和解破局。法官審酌她明知無意購買卻假裝訂餐，使店家耗費人力物力，顯示欠缺尊重他人財產的觀念，因此依詐術致人損害財產罪科罰金5,000元。

是惡作劇？還是刻意報復？

判決書也指出，曾女與協助的女子具有犯意聯絡和行為分擔，構成共同正犯。法官強調，雖金額不高，但已對小型店家造成實質損害，相關行為仍須負刑責。全案仍可上訴。

