21公尺巨型「姆明」亮相 宣傳中台灣燈會2/15登場

▲今(5)日記者會現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，台中市長盧秀燕今（5）日出席記者會揭曉今年燈會與知名IP「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與3D裸視動畫限時亮相。盧秀燕表示芬蘭蟬聯世界最幸福國家，與台中「最幸福城市」意象契合，今年適逢姆明80週年，中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，取自 ”Moving on” 的諧音結合姆明(Moomin)的角色形象，祝福大家在新的一年幸福加碼、同心前行！

▲觀旅局表示，為了分享姆明跨世代角色魅力，特別在市民廣場打造身高達21公尺的「巨型姆明」。（記者廖美雅翻攝）

市府觀旅局指出，中台灣燈會展期16天，自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節）閉幕，期間僅除夕休展，市府團隊致力打造台中為「慶典城市」，以媲美台灣燈會的超高規格籌辦中台灣燈會，跨市府5個機關於中央公園佈置7大展區，今年主燈設計除將以全台最大的60公尺巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，更將結合全台首創的「IP機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光主燈秀，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等主題展區，巧妙融合西方經典IP、東方文化節慶、大型氣偶科技及傳統花燈工藝。

觀旅局長陳美秀說明今年小提燈也特別融入鐵馬的元素，展現陽光、活力、永續旅遊的城市形象，姆明小提燈將於燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞，喜歡的朋友一定要來中央公園賞燈！

觀旅局表示，為了分享姆明跨世代角色魅力，特別在市民廣場打造身高達21公尺的「巨型姆明」，邀請大家鋪好野餐墊品味台中的風光明媚，也可一起望向全台最大的3D裸視螢幕，看著「姆明一族」喝咖啡、吹泡泡和跳出框外等超逼真的沉浸式互動宣傳片，姆明裸視3D動畫即日起至1月31日限時登場，每日上午十點到晚上十點，每15分鐘播放一次。

觀旅局補充即日起至中台灣燈會開幕前，許多地方都將看見姆明(Moomin)先賣萌，除了在市民廣場享受野餐時光的巨型姆明，包括高鐵台中站、台中火車站、台中公園、台中國際會展中心、東區恊園好宅、豐原陽明大樓、各區公所及文化場館都將有姆明特色裝置，台中捷運更將有姆明彩繪車廂。