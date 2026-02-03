21好友集資贏得好彩頭！樂透爽中46億元 老闆分享中獎重點

比利時近日就有21個好友只想試試運氣，集資買樂透彩，沒想到好運真的降臨，贏得了歐洲樂透彩1.23億歐元。示意圖／翻攝自Pixabay

年節將至，不少民眾打算買彩券試試手氣，說不定中大獎為新的一年博得好彩頭。比利時近日就有21個好友只想試試運氣，集資買樂透彩，沒想到好運真的降臨，贏得了歐洲樂透彩（EuroMillions）1.23億歐元（約新台幣46億元）的頭獎，在當地成為熱門話題。

綜合媒體報導，21人是來自同村的好友，均是一家咖啡館的常客，經常湊錢購買樂透彩。他們這次每人出資5歐元（約新台幣187元），在一家麵包店購買樂透彩。他們沒想到好運降臨中了頭獎，預計每人可分得約580萬歐元（約新台幣2.16億元），開心地一起喝香檳慶祝。

廣告 廣告

其中一名女性獲獎者表示，對自己中獎一事仍震驚不已，直呼「580萬歐元！是的，這太不可思議了」。她回憶得知中獎的那一刻，自己擁抱丈夫，邊哭邊顫抖地說「我們要理智一點，別做任何傻事。」她也坦言，中獎會讓生活過得好一點，對孩子和孫子孫女來說都非常好，「他們將擁有美好的未來，這才是最重要的。」

賣出這張中獎彩券的麵包店老闆雷吉‧泰爾維（Redgy Taerwe）認為，中獎的秘訣在於「運氣」。他回憶當初21個中獎人來他店裡時，要求購買一張大約105歐元（約新台幣3916元）的彩票，用「電腦選號」的方式，他們就這樣贏得了頭獎。他也透露，他們目前沒有如何運用獎金的計畫，也尚未表示會停止工作。

這次頭獎獎金高達1億2355萬5827歐元，是比利時有史以來最高額的獎金之一。歷史最高紀錄在2016年10月，一名幸運兒贏得了1億6808萬5323歐元。



回到原文

更多鏡報報導

印度聽川普的話！不再買俄石油 關稅從50%降至18%

55歲婦「割下老公生殖器」雙手染血還出門購物 女兒見父親浴血急報警

年終少發7萬！她質問主管仍不滿「感覺被話術」 網友傻眼：這是常識

獨家／金曲雙王「開庭互嗆」過程曝光 私下訊息內容全流出