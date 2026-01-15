21娃華人╱代孕再生5個 告孕母賠百萬、奪新生兒

發生保姆虐童的華人夫婦居所外，置於角落的小孩玩具。（本報資料照）

南加華人代孕案件最新進展顯示，自去年7月、21幼兒被當局接管後的六個月內，宣國軍在其他州代孕的另外五名嬰兒接連出生。據悉，這些新生兒全被當地政府緊急接管。與此同時，宣國軍、Silvia Zhang提告一些代孕媽媽違約，索賠百萬美元，要奪回新出生的孩子。

據CBS電視台等媒體綜合報導，洛杉磯縣亞凱迪亞市居民宣國軍、Silvia Zhang代孕案震驚全美，後續風波再起。去年7月，當事人豪宅遭警方突襲，21個代孕孩子被帶走；此前，他們兩個月大的兒子因傷勢嚴重，被緊急送往醫院，醫護懷疑其曾受虐待。亞市警局警員Kollin Cieadlo表示，孩子傷勢符合「交通事故或被搖晃、摔倒」特徵，但並「沒有發生車禍」。

報導指出，宣國軍、Silvia Zhang並未結婚，目前仍是州政府虐待兒童調查的中心人物，並受到聯邦政府審查。過去六個月，兩人在維吉尼亞州、賓州、喬治亞州等地，通過代孕至少又生育五個孩子，所有新生兒都已被州政府帶走監護。

宣國軍、Silvia Zhang目前正在四個州爭奪孩子的監護權，並起訴一些代孕媽媽。其中兩位代孕母反擊，爭取她們所孕育孩子的監護權。代孕媽媽Melissa Epps、Stacy King分娩前幾周，曾切斷與宣國軍及其律師的聯繫，根據法庭文件，她們最初拒絕交出新生兒。宣國軍、Silvia Zhang指她們違反合約，要求獲得新生兒的監護權，並向每位代孕媽媽索賠100萬美元，這是代孕合約約定金額的10倍。訴訟稱，他們在其中一位代孕者分娩五天後，才得知孩子出生；另一位代孕者則在約定醫院之外分娩。

同時，一些代孕媽媽也在爭奪孩子的撫養權。據Epps的律師描述，宣、Zhang兩人當時尋找並說服女性代孕，言論具誤導性。「Epps以為這對夫婦已有一個孩子，想再要一個。完全不知道他們想要幾十個孩子，如果知道，她不會同意代孕。」

報導指出，去年在賓州，另外兩名代孕嬰兒出生，目前由州政府監護。喬治亞州的代孕母親Hallie Weaver去年夏天生下一個男嬰，孩子也被州政府帶走監護，她正在透過法律途徑爭取收養權。一些代孕媽媽指出，代孕過程中曾發現異常之處。不具名的代孕者表示，她在懷孕期間，從未見過宣國軍夫婦，直到分娩後的第二天早上，Silvia Zhang才出現，隨後帶著孩子離開。

對這場代孕風波，當事人宣國軍、Silvia Zhang始終堅稱無辜。據悉，兩人都是從中國移民到美國，並在亞凱迪亞豪宅定居。他們的律師在法庭文件中表示，兩人只是希望組成一個大家庭，沒有做錯任何事；同時聲稱有關虐待兒童的指控及一些媒體的報導「聳人聽聞且不實」，並稱這對情侶最終會贏得所有官司。

最近幾年，富裕的中國人湧入美國，尋找代孕媽媽的案例並不少見。美國生殖醫學會2024年的研究發現，六年時間裡，在美國代孕的外國公民中，約42%來自中國。代孕在中國屬非法行為。

