21家茶職人品牌齊聚「高山茶都．嘉義」，一次購足嘉義嚴選茶好物

2025年「高山茶都．嘉義」於12月13日至12月21日在嘉義縣中埔穀倉農創園區盛大登場，以「一杯茶，走入一座山」為主題，透過策展空間與多元茶文化體驗，打造兼具文化深度與產業動能的交流平臺，邀請民眾走進嘉義山城，感受高山茶所蘊含的風土魅力與生活美學 。

本次活動重點之一為「旅之所」，從品牌好茶、職人茶具、到茶風味飲食，完整呈現嘉義茶文化在當代生活中的多元樣貌。今年由21家優質品牌進駐，內容涵蓋棉麻服飾、柴燒陶藝茶具、茶道古物、環境友善手作設計，以及嘉義在地茶葉品牌，展現嘉義茶文化從產地到生活應用的豐富層次。

活動期間也規劃了互動抽獎活動，凡至一號服務台填寫活動問卷，即可參加抽獎，獎品由現場攤商共同提供，內容包含精選茶葉、茶杯、茶點等多樣好禮，讓民眾在走逛展區、體驗茶文化之餘，也能把屬於「高山茶都．嘉義」的茶香記憶帶回家。

活動期間園區每日開放時間為上午10時至下午6時，民眾可在展銷館中近距離與茶農、職人交流，感受茶文化所承載的土地故事與職人精神。主辦單位表示，「高山茶都．嘉義」不僅是展售平台，更希望透過策展方式，讓茶成為連結自然、人文與旅遊的媒介，推動嘉義茶產業持續向前，也讓更多人看見茶文化在當代生活中的嶄新可能。

「2025高山茶都．嘉義」於12月13日至12月21日在中埔穀倉農創園區登場，邀請全國民眾走進嘉義，以一杯茶為起點，品味山城風景，感受屬於高山茶都的溫度與節奏！